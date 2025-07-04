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4 июля, 20:13
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Первая женщина, получившая Нобелевскую премию стала жертвой своего открытия

Юрий Семенюк
Основні тези
  • Мария Склодовская Кюри стала первой женщиной, которая получила Нобелевскую премию, через два года после основания награды.
  • Кюри вместе со своим мужем получила половину премии в области физики и премию по химии.

Веками женщин ограничивали в правах и возможностях и только во второй половине XIX века особенно настойчивые женщины выбирали "не женскую" судьбу и занимались наукой и достигали там больших высот.

Через 2 года после учреждения Нобелевской премии ее впервые вручили женщине. Ею стала Мария Склодовская Кюри, которая вместе со своим мужем получила половину премии в области физики, рассказывает 24 Канал.

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История Марии Склодовской-Кюри

Мария Склодовская и Пьер Кюри работали над исследованием радиоактивного излучения и в 1903 году Мария представила диссертацию на тему "Исследование радиоактивных веществ". В декабре того же года Анри Беккерель и супруги Кюри были объявлены лауреатами Нобелевской премии по физике за исследование радиоактивности.

Супруги Кюри получили половину премии, что позволило им наладить жизнь, ведь ученые фактически жили в нищете. Однако эта премия имела обратную сторону.

Популярность, которую принесло это счастливое событие, оказалась тяжелым бременем для человека, не подготовленного и непривычного к ней. Это была лавина визитов, писем, просьб о лекциях и о статьях - постоянных причин потери времени, волнения и усталости,
– писала в своих воспоминаниях Мария Склодовская-Кюри.

Мария Склодовская-Кюри не останавливалась. Ее муж погиб в 1906 году, а она продолжала работать над выделением радия и полония и ей это удалось. За это она получила еще одну нобелевскую премию в 1911 году – по химии.


Мария Склодовская-Кюри / Архивное фото

Ученая продолжала работать в области радиологии, а во время Первой мировой войны учила медиков с помощью рентгена выявлять шрапнели в телах раненых солдат. До конца она работала над исследованиями, однако сама стала первой жертвой лучевой болезни. Она умерла 4 июля 1934 года.

Марию Склодовскую-Кюри похоронили в трех гробах – деревянном, свинцовом и еще одном деревянном. Во время перезахоронения в 1995 году ученые провели замеры радиации во внутреннем гробу – она в 30 раз превышала норму.