Первая женщина, получившая Нобелевскую премию стала жертвой своего открытия

Через 2 года после учреждения Нобелевской премии ее впервые вручили женщине. Ею стала Мария Склодовская Кюри, которая вместе со своим мужем получила половину премии в области физики, рассказывает 24 Канал.

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История Марии Склодовской-Кюри

Мария Склодовская и Пьер Кюри работали над исследованием радиоактивного излучения и в 1903 году Мария представила диссертацию на тему "Исследование радиоактивных веществ". В декабре того же года Анри Беккерель и супруги Кюри были объявлены лауреатами Нобелевской премии по физике за исследование радиоактивности.

Супруги Кюри получили половину премии, что позволило им наладить жизнь, ведь ученые фактически жили в нищете. Однако эта премия имела обратную сторону.

Популярность, которую принесло это счастливое событие, оказалась тяжелым бременем для человека, не подготовленного и непривычного к ней. Это была лавина визитов, писем, просьб о лекциях и о статьях - постоянных причин потери времени, волнения и усталости,

– писала в своих воспоминаниях Мария Склодовская-Кюри.

Мария Склодовская-Кюри не останавливалась. Ее муж погиб в 1906 году, а она продолжала работать над выделением радия и полония и ей это удалось. За это она получила еще одну нобелевскую премию в 1911 году – по химии.



Мария Склодовская-Кюри / Архивное фото

Ученая продолжала работать в области радиологии, а во время Первой мировой войны учила медиков с помощью рентгена выявлять шрапнели в телах раненых солдат. До конца она работала над исследованиями, однако сама стала первой жертвой лучевой болезни. Она умерла 4 июля 1934 года.

Марию Склодовскую-Кюри похоронили в трех гробах – деревянном, свинцовом и еще одном деревянном. Во время перезахоронения в 1995 году ученые провели замеры радиации во внутреннем гробу – она в 30 раз превышала норму.