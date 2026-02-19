Осторожно, это вызывает ностальгию: концерты, которые прошли в Украине, но сейчас кажутся нереальными

Еще 10 лет назад мир был совсем другим и сейчас в это сложно поверить. Сегодня почти невозможно представить себе концерт в Донецке, однако такое действительно было.

Кроме этого, был еще ряд концертов, проведение которых сейчас кажется совершенно невозможным. Об этом говорится в видео Concert.ua.

Какие концерты сейчас кажутся нереальными?

Среди таких концертов – выступление группы Qeen в Харькове в 2008 году. Это событие собрало немало людей. одна из крупнейших площадей Европы, а именно площадь Свободы, была забита до отказа. В видео говорится, что предполагают, тогда там собралось от 300 до 350 тысяч зрителей.

Также было выступление Мадонны в Киеве в 2012. Тогда она считалась самой высокооплачиваемой певицей. Ожидание выступления затянулось, однако оно того стоило, ведь концерт был похож на спектакль.

Масштабные концерты в Украине: смотрите видео

Также в том же году в Киев приезжали Red Hot Chilly Papers. Этот концерт также запомнился своим масштабом.

В 2011 году столицу с концертом посетила Бритни Спирс. В ноябре 2012 года в Киеве также выступила Дженифер Лопес. Эти уонцерты сейчас кажутся невозможными, ведь мы живем в совершенно других условиях, о которых тогда не могли и подумать.

Сколько длится самый длинный концерт в мире?

5 сентября 2001 года в средневековом храме стартовал концерт, который до сих пор не завершился. Если все будет происходить по замыслу, его финал наступит только через 616 лет, пишет Popular Science.

Можно предположить, что произведение вроде "ORGAN²/ASLSP" должно было бы занимать тысячи или даже миллионы страниц нотных записей, однако все наоборот.

Аббревиатура "ASLSP" означает "As Slow As Possible" ("настолько медленно, насколько это возможно"), и за все время специально созданный электрический орган выдал лишь девять аккордов. Нынешний аккорд звучит с февраля 2024 года, а следующее изменение запланировано на 5 августа 2026 года.

