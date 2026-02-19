Крім цього, була ще низка концертів, проведення яких зараз здається цілком неможливим. Про це мовиться у відео Concert.ua.

Які концерти зараз здаються нереальними?

Серед таких концертів – виступ гурту Qeen у Харкові у 2008 році. Ця подія зібрала чимало людей. одна із найбільших площ Європи, а саме площа Свободи, була забита вщент. У відео йдеться, що припускають, тоді там зібралось від 300 до 350 тисяч глядачів.

Також був виступ Мадонни у Києві у 2012. Тоді вона вважалась найвоскоплачуванішою співачкою. Очікування виступу затягнулось, проте воно було того варте, адже концерт був схожий на виставу.

Масштабні концерти в Україні: дивіться відео

Також того ж року до Києва приїздили Red Hot Chilly Papers. Цей концерт також запам'ятався своїм масштабом.

У 2011 році до столиці з концертом завітала Брітні Спірс. У листопаді 2012 року у Києві також виступила Дженіфер Лопес. Ці уонцерти зараз здаються неможливими, адже ми живемо у зовсім інших умовах, про які тоді не могли й подумати.

Скільки триває найдовший концерт у світі?

5 вересня 2001 року в середньовічному храмі стартував концерт, який досі не завершився. Якщо все відбуватиметься за задумом, його фінал настане лише через 616 років, пише Popular Science.

Можна припустити, що твір на кшталт "ORGAN²/ASLSP" мав би займати тисячі чи навіть мільйони сторінок нотних записів, однак усе навпаки.

Абревіатура "ASLSP" означає "As Slow As Possible" ("настільки повільно, наскільки це можливо"), і за весь час спеціально створений електричний орган видав лише дев'ять акордів. Нинішній акорд лунає з лютого 2024 року, а наступна зміна запланована на 5 серпня 2026 року.

