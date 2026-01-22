Решают только единицы: сделайте уравнение правильным, передвинув только 2 спички

Эту математическую загадку смогут решить далеко не все с первой попытки. На картинке можно увидеть неправильное равенство из спичек, и только два правильных движения способны превратить его в логический пример.

Эта головоломка заставит вас мыслить нестандартно и внимательно анализировать детали. Об этом сообщает издание "Одна минута".

Какова суть головоломки?

На картинке показано неправильное равенство, составленное из спичек. Задача максимально простая: нужно передвинуть только две спички так, чтобы пример стал правильным.

Головоломка со спичками / Фото "Одна минута"

Подобные задачи прекрасно тренируют гибкость мышления. В процессе поиска ответа мозг перебирает десятки возможных комбинаций, анализирует форму чисел и пытается найти верную комбинацию.

Здесь важно не спешить. Сначала стоит абстрагироваться от начальной картинки и подумать, на какие другие числа могут превратиться эти знаки, если убрать или добавить одну-две спички.

Как решить головоломку?

В этой загадке есть небольшая хитрость. Следует внимательно посмотреть на знак действия и результат. Достаточно изменить "плюс" на "минус" (или наоборот) и превратить одну из цифр.

Чтобы получить правильный пример, нужно сделать следующие шаги:

первую спичку заберите с цифры семь и перенесите ее в начало уравнения, сформировав вторую черту для единицы;

вторую спичку возьмите со знака "плюс" и также добавьте к этой единице.

Как выглядит решение головоломки / Фото "Одна минута"

В результате этих изменений имеем корректное и понятное равенство: 11-6=5.

Какую загадку не смог разгадать Гомер?

Как пишет Greece High Definition, легенда о смерти Гомера имеет несколько интерпретаций. Самая распространенная версия, которую приводит путешественник Павсаний, рассказывает, что поэт обратился к Дельфийскому оракулу, чтобы узнать правду о своем происхождении.

Пифия ответила пророчеством: "Родиной твоей матери является остров Иос, который примет тебя, когда ты умрешь, но остерегайся загадки маленьких детей". Несмотря на предостережения, Гомер таки отправился на Иос.

По легенде, на острове он встретил детей, которые ловили рыбу и спросил, что им удалось поймать. В ответ услышал загадочную фразу: "то, что мы ловим, мы оставляем, а то, что не ловим, мы берем с собой". Речь шла о вшах.

Однако Гомер не смог разгадать загадку и в этот момент вспомнил предупреждение Пифии. Он поспешил уйти, но поскользнулся, упал и смертельно ударился головой.

По другой версии, он умер от отчаяния из-за неразгаданной загадки.

