У Мэрилин Монро было совсем другое имя: почему голливудская легенда решила его сменить

Мэрилин Монро стала одной из самых известных актрис в истории Голливуда, однако имя, под которым ее знает весь мир, она получила не при рождении. Свой знаменитый псевдоним звезда выбрала в начале актерской карьеры.

Ее платиновые волосы, ослепительная улыбка и харизма сделали Монро символом гламура 1950-х годов. О том, как на самом деле звали Мэрилин Монро и почему она решила сменить имя, рассказывает Mental Floss.

Как звали Мэрилин Монро до того, как она стала знаменитой

Будущая голливудская звезда родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, как Норма Джин Мортенсон. По данным журнала Time, в детстве ее также связывали с фамилией Бейкер, которая происходила от семьи матери.

Детство Нормы Джин было непростым. Из-за личных проблем матери девочка жила в приемных семьях и детских учреждениях. Этот период стал важной частью ее ранней жизни, которая существенно отличалась от того гламурного образа, с которым впоследствии будет ассоциироваться актриса.

Мэрилин Монро / Архивная фотография

В 16 лет она вышла замуж за Джеймса Дугерти и стала Нормой Джин Дугерти. Во время Второй мировой войны работала на оборонном заводе. Там ее заметил фотограф, после чего девушка начала получать предложения работать моделью.

Почему Норма Джин сменила имя на Мэрилин Монро

В 1946 году Норма Джин подписала контракт с киностудией "20th Century Fox". Руководство решило, что для актерской карьеры ей нужен более интересный сценический псевдоним. В те времена голливудские студии нередко помогали артистам выбирать имена, которые было легче продвигать и запоминать зрителям.

Имя "Мэрилин" предложил руководитель студии Бен Лайон. Он заметил сходство молодой актрисы с бродвейской звездой Мэрилин Миллер и счел, что это имя ей подойдет.

Мэрилин Монро меняла имя / Архивная фотография

Фамилию "Монро" Норма Джин выбрала самостоятельно. Она происходила от девичьей фамилии ее матери.

Так появилось имя, которое впоследствии стало известным во всем мире. Хотя актриса начала использовать псевдоним еще в 1940-х годах, официально она сменила имя только в 1956 году.