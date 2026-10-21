Її платинове волосся, сліпуча усмішка та харизма зробили Монро символом гламуру 1950-х років. Про те, як насправді звали Мерилін Монро та чому вона вирішила змінити ім'я, розповідає Mental Floss.

Як звали Мерилін Монро до того, як вона стала знаменитою

Майбутня голлівудська зірка народилася 1 червня 1926 року в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, як Норма Джин Мортенсон. За даними журналу Time, у дитинстві її також пов'язували з прізвищем Бейкер, яке походило від родини матері.

Дитинство Норми Джин було непростим. Через особисті проблеми матері дівчинка жила в прийомних сім'ях і дитячих закладах. Цей період став важливою частиною її раннього життя, яке суттєво відрізнялося від гламурного образу, з яким згодом асоціюватиметься акторка.

Мерилін Монро / Архівне фото

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У 16 років вона вийшла заміж за Джеймса Дугерті й стала Нормою Джин Дугерті. Під час Другої світової війни працювала на оборонному заводі. Там її помітив фотограф, після чого дівчина почала отримувати пропозиції працювати моделлю.

Чому Норма Джин змінила ім'я на Мерилін Монро

У 1946 році Норма Джин підписала контракт із кіностудією "20th Century Fox". Керівництво вирішило, що для акторської кар'єри їй потрібен більш цікавий сценічний псевдонім. У ті часи голлівудські студії нерідко допомагали артистам обирати імена, які було легше просувати та запам'ятовувати глядачам.

Ім'я "Мерилін" запропонував керівник студії Бен Лайон. Він помітив схожість молодої акторки з бродвейською зіркою Мерилін Міллер і вважав, що це ім'я пасуватиме їй.

Мерилін Монро змінювала ім'я / Архівне фото

Прізвище "Монро" Норма Джин обрала самостійно. Воно походило від дівочого прізвища її матері.

Так з'явилося ім'я, яке згодом стало відомим у всьому світі. Хоча акторка почала використовувати псевдонім ще в 1940-х роках, офіційно вона змінила ім'я лише у 1956 році.