Названо самое популярное слово в соцсетях в этом году: как оно звучит и что означает

Сленг из социальных сетей все чаще выходит за пределы интернета и попадает в словари. На этот раз внимание лингвистов привлекло слово "mogging", которое стало настолько популярным среди молодежи, что получило звание слова 2026 года по версии британского Collins Dictionary.

Это выражение используют, когда кто-то настолько превосходит другого человека внешностью, уверенностью или статусом, что тот на его фоне кажется менее заметным, пишет collinsdictionary. В то же время за шутливым молодежным сленгом скрывается интересная история происхождения, которая началась вовсе не в TikTok.

Что означает слово "mogging"

По определению Collins Dictionary, "mogging" означает превосходить кого-то или затмевать другого человека или предмет. Чаще всего это слово используют в контексте внешности, физической формы, стиля или уверенности в себе.

Например, если два человека стоят рядом, но один выглядит значительно эффектнее, о нем могут сказать, что он "mogging" другого. Точно так же это выражение используют, когда кто-то демонстрирует лучшие результаты или привлекает больше внимания.

В настоящее время представители поколений Gen Z и Gen Alpha часто употребляют его иронически и в шутку. Слово стало частью интернет-культуры и распространилось далеко за пределы сообществ, где оно возникло.

Откуда взялось слово "mogging"

Несмотря на популярность среди современных подростков, слово имеет гораздо более древнее происхождение. По версии Collins, оно могло образоваться от сокращения AMOG – "alpha male of the group", что переводится как "альфа-самец в группе".

Примерно в 2016 году это выражение начали использовать в сообществах бодибилдеров. Им описывали мужчину, который физически заметно превосходил других в спортзале. Впоследствии слово распространилось в интернет-сообществах, в частности в так называемой маносфере, где его связывали с идеями мужского доминирования.

Позже молодежь переосмыслила его и стала использовать в более шутливом значении.

Почему именно это слово стало словом года

По данным Collins Dictionary, в течение 2026 года использование слова "mogging" выросло на 210%. Оно вышло за пределы узких интернет-сообществ и стало частью повседневного общения молодого поколения.

Для определения слова года специалисты Collins анализируют языковые тенденции и отслеживают базу данных объемом около 27 миллиардов слов. В нее входят, в частности, материалы из социальных сетей, которые помогают замечать новые выражения и изменения в языке.