Названо найпопулярніше слово в соцмережах цьогоріч: як воно звучить і що означає

Цей вислів використовують, коли хтось настільки перевершує іншу людину зовнішністю, впевненістю або статусом, що та на його тлі здається менш помітною, пише collinsdictionary. Водночас за жартівливим молодіжним сленгом ховається цікава історія походження, яка почалася зовсім не в TikTok.

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Що означає слово mogging

За визначенням Collins Dictionary, "mogging" означає перевершувати когось або затьмарювати іншу людину чи предмет. Найчастіше слово використовують у контексті зовнішності, фізичної форми, стилю або впевненості в собі.

Наприклад, якщо двоє людей стоять поруч, але один має значно ефектніший вигляд, про нього можуть сказати, що він "mogging" іншого. Так само цей вислів використовують, коли хтось демонструє кращі результати або привертає більше уваги.

Нині Gen Z та Gen Alpha часто вживають його іронічно та жартома. Слово стало частиною інтернет-культури й поширилося далеко за межі спільнот, де виникло.

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Звідки взялося mogging

Попри популярність серед сучасних підлітків, слово має значно давніше походження. За версією Collins, воно могло утворитися від скорочення AMOG – "alpha male of the group", що перекладається як "альфа-самець у групі".

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Приблизно у 2016 році цей вислів почали використовувати в бодибілдерських спільнотах. Ним описували чоловіка, який фізично помітно переважав інших у спортзалі. Згодом слово поширилося в інтернет-спільнотах, зокрема в так званій маносфері, де його пов'язували з ідеями чоловічого домінування.

Пізніше молодь переосмислила його та почала використовувати в більш жартівливому значенні.

Чому саме це слово стало словом року

За даними Collins Dictionary, протягом 2026 року використання слова "mogging" зросло на 210%. Воно вийшло за межі вузьких інтернет-спільнот і стало частиною повсякденного спілкування молодого покоління.

Для визначення слова року фахівці Collins аналізують мовні тенденції та відстежують базу даних обсягом близько 27 мільярдів слів. До неї входять, зокрема, матеріали із соціальних мереж, які допомагають помічати нові вислови та зміни в мові.