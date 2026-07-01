Раньше они были: куда на самом деле исчезли брови и ресницы "Моны Лизы"

Отсутствие бровей и ресниц – одна из самых известных особенностей "Моны Лизы". Впрочем, вероятно, изначально Леонардо да Винчи все же изобразил их на портрете, но впоследствии эти детали могли исчезнуть.

О том, почему брови и ресницы "Моны Лизы" не сохранились до наших дней, рассказывает Mental Floss.

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Почему у "Моны Лизы" нет бровей и ресниц?

Вполне вероятно, что, работая над "Мона Лизой", Леонардо да Винчи ориентировался на модные тенденции Италии 16 века. В то время женщины часто выщипывали или даже сбривали брови. Поэтому Лиза Герардини, которую считают моделью для картины, могла быть изображена без бровей именно по этой причине.

Впрочем, в 2007 году французский фотограф и инженер Паскаль Котте поставил эту версию под сомнение. Использовав запатентованную камеру с разрешением 240 миллионов пикселей, он заявил, что обнаружил на лице Джоконды едва заметный контур волоска брови. Это может свидетельствовать о том, что да Винчи все же нарисовал брови.

"Мона Лиза" / Картина Леонардо да Винчи

По мнению исследователя, сохранился лишь один волосок, ведь да Винчи нанес глазурь на большую часть картины, а затем добавлял мелкие детали поверх нее. Впоследствии именно верхний слой стал наиболее уязвимым, а многочисленные реставрации могли случайно стереть брови и ресницы.

Если внимательно присмотреться к глазу Моны Лизы, можно отчетливо увидеть, что трещины вокруг глаза несколько исчезли, и это можно объяснить тем, что однажды куратор или реставратор очистил глаз, а во время очистки, вероятно, удалил ресницы и бровь,

– пояснил Котте в комментарии изданию The Telegraph в 2007 году.

В 2004 году Котте получил от Лувра разрешение исследовать "Мону Лизу" и даже временно вынуть ее из стеклянной витрины, чтобы сфотографировать. Более 3 000 часов анализа собранных данных, по его словам, позволили визуализировать другие слои картины.

Исследователь также утверждал, что да Винчи сначала нарисовал более широкую улыбку, изменил положение двух пальцев левой руки модели и изобразил одеяло, которое почти полностью исчезло.