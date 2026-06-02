После этого случая мир сошел с ума: как "Мона Лиза" стала самой известной картиной в мире

Сегодня "Мона Лиза" – одна из самых известных картин в истории, которую ежегодно стремятся увидеть миллионы людей. Однако так было не всегда, все изменило событие, которое случилось в 1911 году.

О том, как "Мона Лиза" превратилась в главную культурную сенсацию, пишет Smithsonian Magazine.

До 1911 года "Мона Лиза" была малоизвестной

21 августа 1911 года, в Париже трое мужчин спешно покидали Лувр. Ими были Винченцо Перуджа и братья Ланселотти – Винченцо и Микеле, молодые итальянские разнорабочие. Накануне они зашли в музей и провели ночь в тесном помещении неподалеку Салона Карре – галереи с картинами эпохи Возрождения.

Утром, одевшись в белые рабочие халаты, мужчины вошли в галерею, сняли со стены небольшую картину, быстро сняли с нее стеклянную рамку и раму, после чего Перуджа спрятал полотно под одеждой. Незаметно покинув зал, они спустились по служебной лестнице, вышли через боковой выход и скрылись на улицах Парижа. Так была похищена "Мона Лиза".

"Мона Лиза" / Картина Леонардо да Винчи

Прошло 26 часов, прежде чем кто-то заметил исчезновение картины. На тот момент работа Леонардо да Винчи не считалась главным украшением Лувра. Портрет, создан примерно в 1507 году, получил признание среди искусствоведов только в 1860-х годах, когда его начали называть одним из величайших образцов живописи эпохи Возрождения. Однако за пределами интеллектуальных кругов картина оставалась малоизвестной и не вызывала массового восхищения.

Какой была реакция на исчезновение "Моны Лизы"?

Перуджа имел достаточно связей в криминальных кругах, поэтому надеялся обменять или продать картину. Впрочем, все сложилось иначе. "Мона Лиза" превратилась в сенсацию, из-за чего продать или скрыть ее оказалось почти невозможно.

Сначала парижская пресса не обратила внимания на исчезновение. Лишь спустя вечером 22 августа Лувр официально сообщил о краже, и новость мгновенно облетела мир. Газеты выходили с громкими заголовками, в Париже расклеивали объявления о розыске полотна, возле полицейского управления собирались толпы.

Похищение "Моны Лизы" / Обложка газеты "La Domenica del Corriere"

Когда через неделю музей открылся снова, тысячи людей, среди которых был и Франц Кафка, пришли посмотреть не на картину, а на пустое место, где остались только четыре железных крючка.

Впоследствии появились сатирические открытки, короткометражные фильмы, кабаретные песни. Кража превратила высокое искусство в массовое. Перуджа понял, что похитил не просто старинную картину, а произведение, которое за считанные дни стало самой известной картиной в мире.

Где Перуджа прятал "Мону Лизу"?

Все это время "Мона Лиза" лежала спрятанной в двойном деревянном сундуке в комнате Перуджи. Когда осенью 1911 года полиция допрашивала всех работников Лувра, он спокойно заявил, что узнал о краже только из газет, а причиной его опоздания на работу было то, что он накануне вечером Перуджа много выпил и проспал. Полицейские поверили в эту историю.

Зато следствие обратило внимание на совсем других людей – художника Пабло Пикассо и поэта Гийома Аполлинера. Обоих ненадолго задержали, но быстро отпустили.

"Мона Лиза" в Лувре / Фото Unsplsh

Только в конце 1913 года, через более чем два года после похищения, Перуджа отправился во Флоренцию, имея при себе скрытую картину. Там он попытался продать ее арт-дилеру, который немедленно вызвал полицию. Перуджу арестовали, а после короткого судебного разбирательства он признал вину и провел в тюрьме всего восемь месяцев.

Удивительно, но именно эта кража сделала "Мону Лизу" всемирно известной. После возвращения картина была выставлена во Флоренции, Милане и Риме, где собирала огромные очереди посетителей. Когда же полотно снова вернулось в Лувр, только за первые два дня его увидели более 100 тысяч человек. Сегодня же знаменитый портрет ежегодно привлекает около восьми миллионов посетителей.