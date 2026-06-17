На первый взгляд это кажется странным, но работает: блогер показала, как правильно есть рожок из Маку

В социальных сетях набирает популярность необычный гастрономический тренд, который привлек внимание пользователей благодаря своей простоте и неожиданному сочетанию вкусов.

Фуд-блогерша @yummy.lera продемонстрировала оригинальный способ сочетания мороженого в рожке из "Макдоналдса" и лесных ягод с рынка.

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Как приготовить интересный десерт?

В ролике Валерия купила на рынке лесную землянику, после чего использовала именно рожок с мороженым из Макдональдса в качестве основы для нового десерта – обкатывая его в свежих ягодах.

Такой формат подачи сразу заинтересовал пользователей, ведь сочетание хрустящего рожка и нежной земляники создает контраст текстур и вкусов, который выглядит максимально "инстаграмно" и аппетитно на видео.

Как повторить десерт: смотрите видео

Мнения подписчиков разделились

Видео вызвало активное обсуждение в комментариях. Часть пользователей обратила внимание на гигиенический аспект и спросила, была ли земляника вымыта.

В ответ автор иронично заметила: "Кто-то моет клубнику?", что только усилило дискуссию.

Часть аудитории интересовалась, где можно купить клубнику – блогер ответила, что покупала её на одесском рынке "Привоз" примерно за 250 гривен за пол-литровую баночку. На что некоторые пользователи ответили, что уже планируют поездку в Одессу.

Кстати, мороженое в вафельном рожке из Макдональдса обойдется вам в 62 гривны, согласно ценам в официальном приложении по состоянию на июнь 2026 года.

Обсуждение под постом Валерии / скриншоты

Несмотря на простой формат видео, оно стало примером того, как обычные сезонные продукты и небольшие гастрономические эксперименты могут вызвать бурную реакцию аудитории в соцсетях – от шуток до обсуждений бытовых привычек.