"Гарри Поттер" спас защитника в российском плену: реакция Джоан Роулинг тронула пользователей сети

История украинского морпеха Александра Иванова, который, находясь в российском плену, пересказывал по памяти своим сослуживцам все семь книг о Гарри Поттере, получила неожиданное продолжение.

Британская писательница Джоан Роулинг узнала об этом защитнике и прислала ему личное письмо со словами поддержки и подписанный экземпляр книги, сообщает 24 Канал.

Более четырех лет в плену и истории о Гарри Поттере

Александр Иванов служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты и защищал Мариуполь. После боев на заводе Ильича в апреле 2022 года он попал в российский плен, где провел 1494 дня.

Еще в детстве военный увлекся книгами Джоан Роулинг и перечитывал их столько раз, что почти выучил наизусть. Именно это помогло ему поддерживать сослуживцев в плену.

В плену украинским военным запрещали общаться между собой, поэтому Александр шепотом пересказывал другим пленным все семь частей "Гарри Поттера". Для многих из них это было первое знакомство с миром юного волшебника. Когда одна история заканчивалась, сослуживцы просили начать ее заново.

Александр Иванов и "Гарри Поттер" с подписью Роулинг / ОО "Ukraine WOW"

Как об этой истории узнала сама Джоан Роулинг?

Об Александре широкой общественности стало известно благодаря репортажам ТСН и рассказам его жены Нелли Ивановой. Друзья военного, журналистки Наталья Нагорная и Нелли Ковальская, приезжали почти на каждый обмен пленными, надеясь увидеть его среди освобожденных.

Они привозили с собой символические вещи из мира Гарри Поттера – волшебную палочку, сову, носки с надписью "Добби свободен" и плакат с цитатой: "После стольких лет?" – "Всегда".

Историю морпеха заметила общественная организация Ukraine WOW, которая решила обратиться напрямую к Джоан Роулинг. По словам соучредительниц организации Ярославы Гресь и Юлии Соловей, они хотели, чтобы писательница узнала, как ее книги помогли украинскому защитнику и его сослуживцам пережить российский плен.

Джоан Роулинг не только ответила, но и прислала Александру книгу с личным автографом. В своем письме писательница написала:

Я слышала, что вы большой поклонник Гарри Поттера и что эти истории стали для вас источником поддержки во время российского плена. Я очень рада узнать, что вас освободили и вы вернулись домой, в Украину. От всего сердца желаю вам долгой и счастливой жизни.

Подарок передали военному 31 июля – именно в день рождения Джоан Роулинг и Гарри Поттера.

"В плену я даже не мог об этом мечтать"

Сам Александр признается, что во время плена даже не мог представить, что когда-нибудь получит личное письмо от автора любимых книг.

Когда я был в плену, даже представить себе не мог, что однажды получу письмо от Джоан Роулинг. Ее книги помогали мне и моим соратникам не терять надежду, а ее слова стали для меня большой поддержкой. Я очень счастлив и безмерно благодарен. С уважением, Майорчик, выживший,

– сказал украинский морпех.

История Александра в очередной раз доказала, что иногда книги могут быть не просто способом уйти от реальности, а настоящей опорой, которая помогает выстоять даже в самые мрачные моменты жизни.