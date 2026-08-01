Британська письменниця Джоан Роулінг дізналася про захисника й надіслала йому особистого листа зі словами підтримки та підписаний примірник книги, повідомляє 24 Канал.

Понад чотири роки полону та історії про Гаррі Поттера

Олександр Іванов служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти та захищав Маріуполь. Після боїв на заводі Ілліча у квітні 2022 року він потрапив у російський полон, де провів 1494 дні.

Ще в дитинстві військовий захопився книжками Джоан Роулінг і перечитував їх стільки разів, що майже вивчив напам'ять. Саме це допомогло йому підтримувати побратимів у неволі.

У полоні українським військовим забороняли спілкуватися між собою, тому Олександр пошепки переповідав іншим полоненим усі сім частин "Гаррі Поттера". Для багатьох із них це було перше знайомство зі світом юного чарівника. Коли одна історія завершувалася, побратими просили почати її знову.

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Олександр Іванов та "Гаррі Потер" з підписом Ролінґ/ ГО Ukraine WOW

Як про історію дізналася сама Джоан Роулінг?

Про Олександра широкому загалу стало відомо завдяки сюжетам ТСН та розповідям його дружини Неллі Іванової. Друзі військового, журналістки Наталя Нагорна та Неллі Ковальська, приїжджали майже на кожен обмін полоненими, сподіваючись побачити його серед звільнених.

Вони привозили із собою символічні речі зі світу Гаррі Поттера – чарівну паличку, сову, шкарпетки з написом "Доббі вільний" та плакат із цитатою: "Після стількох років?" – "Завжди".

Історію морпіха побачила громадська організація Ukraine WOW, яка вирішила звернутися безпосередньо до Джоан Роулінг. За словами співзасновниць організації Ярослави Гресь та Юлії Соловей, вони хотіли, щоб письменниця дізналася, як її книги допомогли українському захиснику та його побратимам пережити російський полон.

Джоан Роулінг не лише відповіла, а й надіслала Олександру книгу з особистим автографом. У своєму листі письменниця написала:

Я чула, що ви великий шанувальник Гаррі Поттера і що ці історії стали для вас джерелом підтримки під час російського полону. Я дуже рада дізнатися, що вас звільнили і ви повернулися додому, в Україну. Від щирого серця бажаю вам довгого й щасливого життя.

Подарунок передали військовому 31 липня – саме у день народження Джоан Роулінг та Гаррі Поттера.

"У полоні я навіть не міг про таке мріяти"

Сам Олександр зізнається, що під час полону навіть не уявляв, що колись отримає особистий лист від авторки улюблених книжок.

Коли я був у полоні, навіть уявити не міг, що одного дня отримаю лист від Джоан Роулінг. Її книги допомагали мені та моїм побратимам не втрачати надію, а її слова стали для мене великою підтримкою. Я дуже щасливий і безмежно вдячний. Щиро ваш, Майорчик, що вижив,

– сказав український морпіх.

Історія Олександра вкотре довела, що іноді книжки можуть бути не просто способом втекти від реальності, а справжньою опорою, яка допомагає вистояти навіть у найтемніші моменти життя.