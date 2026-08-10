Не выбрасывайте после первой чашки: вот как правильно использовать чайный пакетик во второй раз
Чайный пакетик после первой чашки часто оказывается в мусорном ведре. Однако на самом деле иногда его вполне можно использовать повторно.
Правда, не каждый чайный пакетик стоит заваривать во второй раз. О том, когда это можно делать и как правильно хранить использованный пакетик, рассказывает Better Homes & Gardens.
Какой чай можно заваривать дважды
По словам старшего закупщика чая и кофе сети Whole Foods Market Келли Аморосо, повторно заваривать можно белый, зеленый чай и улун. В то же время при повторном заваривании напиток, скорее всего, будет иметь более слабый аромат и несколько иной вкус.
В зависимости от сорта чая, продолжительности первой заварки и температуры, первый настой обычно является самым ароматным. Второй настой, вероятно, будет иметь другой вкус или будет менее насыщенным,
– отмечает Аморосо.
Некоторые чайные пакетики можно использовать дважды / Фото Unsplash
Лучше всего для повторной заварки подходит чай с насыщенным вкусом, а также тот, в котором листья крупнее и грубее. Мелко измельченные листья для этого подходят хуже.
Чтобы получить более насыщенный вкус при повторном заваривании, чай можно настаивать немного дольше. В то же время у чая, который долго заваривали в первый раз, например черного, при повторном заваривании может остаться совсем мало аромата и цвета.
Кроме того, при повторной заварке значительно уменьшается содержание кофеина и антиоксидантов.
Как хранить пакетик до повторной заварки
Если вы планируете использовать пакетик еще раз, его не стоит оставлять просто на столе. Брекке советует положить его в рюмку или небольшую мисочку и налить немного воды, чтобы пакетик оставался влажным.
Для повторного использования чайный пакетик должен оставаться влажным / Фото Unsplash
Дело в том, что при высыхании на чайном пакетике может появиться плесень. Хранить использованный пакетик нужно в холодильнике и не дольше 24 часов. Если за это время вы не планируете заваривать чай повторно, пакетик лучше выбросить.
Что еще можно сделать с чайным пакетиком
Повторное заваривание – не единственный способ использовать пакетик во второй раз. Есть и несколько других вариантов:
- Для блюд и напитков. Использованные чайные пакетики можно добавлять в блюда, выпечку, коктейли и безалкогольные напитки. Правда, после первой заварки вкус будет очень слабым.
- Для растений. Настоявшиеся чайные листья можно достать из пакетика и добавить в почву растений, которые любят кислую почву. В таком случае они могут стать натуральным удобрением.
- Против отеков и после солнечного ожога. Использованные пакетики можно охладить в холодильнике, а затем приложить к глазам, чтобы уменьшить отек. Также их можно приложить к участку кожи, обгоревшему на солнце, чтобы облегчить боль.
- Для борьбы с неприятными запахами. Высушенный чайный пакетик может поглощать запахи. Например, его можно положить в обувь.
- Для скраба. Чайные листья из пакетика можно смешать с медом и использовать смесь в качестве мягкого скраба для лица или тела. Средство нужно нанести на кожу, аккуратно втереть, а затем смыть водой.
Можно ли выбрасывать чайные пакетики в компост
В конце концов, чайный пакетик все равно придется утилизировать. Чайные листья являются органическим материалом, поэтому их можно компостировать. А вот с самим пакетиком все зависит от материала, из которого он изготовлен.
Если пакетик пригоден для компостирования или переработки, это должно быть указано на упаковке.
Если же пакетик, нить и бумажная этикетка изготовлены из растительных материалов, их можно добавить в компост. Перед этим нужно лишь удалить металлическую скобу.