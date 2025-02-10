"Капитошка" на сцене: как участники Нацотбора перевоплотились в героев украинских мультфильмов

На выходных состоялся финал Нацотбора на Евровидение-2025 и победу одержала группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". В финале зрители увидели выступления 10 участников, которые поразили своими образами.

Во время финала Довженко-Центр опубликовал увлекательный тред "участники нацотбора как украинская анимация", сообщает 24 Канал.

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Какие мультфильмы напоминают образы участников Нацотбора-2025

Образ победителя Нацотбора группы Ziferblat напомнил о "Капитошке" 1980 года. Режиссером "Капитошки" является Борис Храневич, а сценарий написала сама Наталья Гузеева.

Персонаж Капитошки сначала появился в литературе, а уже потом ожил в мультфильмах. Его создала Наталья Гузеева – украинская писательница, сценаристка и драматург.



Ziferblat/Капитошка / Фото из соцсетей Довженко-Центр

Образ украинского поп-исполнителя Влада Шериффа напомнил о мультфильме 1979 года "Цветок папоротника" режиссера Владимира Гончарова. Этот мультфильм создан на основе повести Николая Гоголя "Вечер накануне Ивана Купала".



Влад Шериф/"Цветок папоротника" / Фото из соцсетей Довженко-Центр

Образ певицы Абие во время финала Нацотбора ассоциируется с мультфильмом "И сестра их Лыбидь", который появился на экранах в 1981 году благодаря режиссеру Владимиру Гончарову.



Абие/И сестра их Лыбидь / Фото из соцсетей Довженко-Центр

Группа MOLODI в финале выступила с песней "my sea". Образ Ивана и Кирилла отсылает зрителей к анимации "Альтернатива" 1986 года. Режиссером этого мультфильма также является Владимир Гончаров.



MOLODI/Альтернатива / Фото из соцсетей Довженко-Центр

Нестандартный образ украинской группы Future Culture перекликается с анимацией "Легенда о пламенном сердце". Эта анимация появилась на свет в 1967 году благодаря режиссеру Ирине Гурвич.



Future Culture/Легенда о пламенном сердце / Фото из соцсетей Довженко-Центр

Образ Маши Кондратенко во время финала ассоциируется с "Белой ареной". Режиссером этого мультфильма, появившегося в 1987 году, также является Ирина Гурвич.



Маша Кондратенко/Белая арена / Фото из соцсетей Довженко-Центр

Благодаря певице FIЇNKA на сцене финала Нацотбора-2025 были гуцульские мотивы. Образ певицы напоминает собой о культовом мультфильме "Рукавичка" 1996 года. Режиссером этой анимации является Наталья Марченкова.



FIЇNKA/Рукавичка / Фото из соцсетей Довженко-Центр

Певица Krylata в финале выступила с песней Stay True. Исполнительница напомнила о том, что после темноты всегда наступит свет. Ее номер отсылает к мультфильму "Белая арена" 1987 года. Режиссером этого мультфильма также является Ирина Гурвич.



Krylata/Белая арена / Фото из соцсетей Довженко-Центр

KHAYAT, которому судьи отдали первое место, в третий раз вернулся на сцену Нацотбора. Певец в образе от украинского бренда Frolov исполнил трек HONOR. Его образ перекликается с анимацией "Свечная свадьба" 1982 года. Режиссером мультфильма является Тадеуш Павленко.



Khayat/Свечная свадьба / Фото из соцсетей Довженко-Центр

Представители жанра постпанк "ДК Энергетик" выступили с песней, где главным месседжем являются слова – "жизнь не сахар – в этом соль". Их образ имеет сходство с мультфильмом "Гость" режиссера Александра Бубнова. Анимация появилась на свет в 1990 году.



"ДК Энергетик"/"Гость" / Фото из соцсетей Довженко-Центр