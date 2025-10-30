"Надо жить": из-за Радиодиктанта 2025 появился один из самых милых трендов в сети

Радиодиктант национального единства 2025 вызвал бурные обсуждения в сети. Кто-то критиковал чтение, кто-то – сам текст. Однако через несколько дней ситуация изменилась.

Текст "Надо жить" стал популярным звуком в сети Tik Tok. Больше об этом расскажет 24 Канал.

Интересно Рэп Сумской и дух Подервянского: Радиодиктант вызвал волну мемов в сети

Голос Сумской и самые милые кадры в Tik Tok

27 октября украинцы написали 26-й всеукраинский Радиодиктант национального единства. Автором текста была писательница Евгения Кузнецова, а читала его актриса Наталья Сумская. Несмотря на критику чтения текста, через несколько дней блогер Артем Марево создал звук в Tik Tok, на который наложил текст Радиодиктанта, который читала Сумская. В результате получилось крайне атмосферно.

Блогер использовал в видео начитку четвертого абзаца текста "Надо жить!".

Надо целоваться, когда выпадает возможность, и говорить то, что на уме. Нет времени на полутона. Материальное - хрупкое, жизнь убегает сквозь пальцы. Настоящим оказалось только то, за что нельзя схватиться руками: воспоминания, смех и любовь.

Оригинальное видео Артема собрало более 300 тысяч видео и почти 50 тысяч лайков.

Видео Артема под созданный им звук: смотрите видео

За 2 дня под этот звук появилось уже более 800 видео. Под текст радиодиктанта пользователи сети делятся приятными мгновениями жизни, пейзажами, милыми кадрами с родными и тому подобное.

Надо жить, или не так? – смотрите видео

Кажется, осень и текст Радиодиктанта – особенно хорошее сочетание: смотрите видео

Также пользователи сети выражают благодарность автору звука, ведь именно это и вызвало такой чрезвычайно милый тренд.

Пользователи также благодарят автора звука: смотрите видео

Итог – надо жить: смотрите видео

Радиодиктант, кажется, не закончился

Хотя от Радиодиктанту прошло несколько дней, и история не утихает. Кто-то до сих пор выражает удивление от отдельных слов в тексте, кто-то продолжает шутить. В том числе и автор текста Евгения Кузнецова. Очевидно, писательница видит, о чем шутят пользователи сети и сама поддерживает волну.



Евгения Кузнецова, кажется, видит все мемы о Радиодиктанте / Скриншот

Почему вокруг Радиодиктанта так много обсуждений?