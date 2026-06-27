Наполеона при рождении звали совсем по-другому: почему он сменил имя

Наполеон I Бонапарт стал одной из самых известных фигур в мировой истории. Однако при рождении будущий император Франции носил совсем другое имя, которое впоследствии сменил.

О том, какое имя при рождении получил Наполеон I Бонапарт, пишет History.

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Наполеона Бонапарта при рождении звали иначе

Будущий император родился на Корсике 15 августа 1769 года под именем Наполеоне ди Буонапарте – через 15 месяцев после того, как остров перешел из-под власти Генуэзской республики под власть Франции.

Его родители – Карло Мария ди Буонапарте и Летиция Рамолино – выступали против французского господства. Впрочем, после подавления сопротивления Карло начал сотрудничать с властями Франции.

Где расположен остров Корсика: смотрите на карте

В девятилетнем возрасте Наполеоне, которого дома называли Набулио, отправился учиться на материковую Францию. Там он научился свободно говорить по-французски, однако так и не избавился от корсиканского акцента, из-за которого, как говорят, над ним подшучивали как одноклассники, так и впоследствии его собственные солдаты.

В юности Наполеон поддерживал идею независимости Корсики. В своих трудах он критиковал французское господство и писал о "соотечественниках, скованных цепями". Однако после начала Французской революции его взгляды постепенно изменились, а окончательный разрыв с родиной произошёл в 1793 году, когда из-за политического конфликта семья была вынуждена покинуть остров.

Наполеон I Бонапарт / Портрет императора

Через три года, после женитьбы на Жозефине де Богарне, он решил придать своему имени более французское звучание. Именно тогда Наполеоне ди Буонапарте превратился в Наполеона Бонапарта – из имени исчезла вторая буква "е", а из фамилии – буква "у".