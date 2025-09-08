8 сентября 1898 года на Волыни родилась выдающаяся украинская актриса Наталья Ужвий. Однако ее жизнь была полна испытаний из-за советского оккупационного режима.

Например, до конца жизни актриса корила себя за то, что фактически была одной из подписанток доноса на режиссера Леся Курбаса, который стал формальным поводом для его ареста и последующего расстрела. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на "Вечерний Киев".

Как СССР заставил Ужвий подписать донос на Курбаса?

В 1922 году Наталья Ужвий стала частью Драматической студии при Первом государственном драматическом театре имени Шевченко в Киеве, но уже через 3 года ее пригласили выступать в одесскую "Госдраму". Спектакли с участием Ужвий производили фурор – талант актрисы не оставался незамеченным. Поэтому неудивительно, что в 1926 году она получила приглашение от Леся Курбаса. Тот просил ее присоединиться к театру "Березиль". Ужвий согласилась.

В "Березиле" она сыграла более 30 ролей, параллельно участвуя в съемках кинофильмов. Ужвий жила в то время в Харькове – столице оккупированной большевиками Украины. Она вышла замуж за поэта Михаила Семенко и поселилась в печально известном доме "Слово". Супруги воспитывали сына Михаила.



Наталья Ужвий / Кадр из фильма "Прометей"

А в 1933 году начались репрессии, в том числе и против Леся Курбаса. В грязную игру втянули и актеров. Подчиненных режиссера заставили подписать письмо с клеветой на него, которое позже стало "основанием" для ареста. В частности под документом есть подпись Натальи Ужвий. Советские спецслужбы угрожали актрисе и говорили, что если она не подпишет документ, то ее вышлют в Сибирь, а сына отдадут в интернат. Поэтому Ужвий подписала документ с клеветой. Лишь трое участников театра "Березиль" не поддержали этих показаний, остальных сломала репрессивная машина.

По воспоминаниям близких, актриса не могла простить себе этого поступка до конца жизни.

Леся Курбаса расстреляли 3 ноября 1937 года в урочище Сандармох. Также СССР репрессировал двух братьев актрисы, хотя она 20 лет искала их и только в 1956 году узнала, что их расстреляли. В 1936 году Ужвий развелась с Семенко, которого также репрессировали впоследствии.

Какой миф существует о Наталье Ужвий?

Актриса избежала репрессий, однако события сталинского террора повлияли на нее. Единственным утешением стала игра в театре и съемки в фильмах. Хотя иногда приходилось участвовать в откровенно пропагандистских проектах.

Так в 1943 году Наталья Ужвий была главной героиней фильма "Радуга" по одноименной повести Ванды Василевской. Это была история об украинке Ольге Костюк, которая несмотря на пытки со стороны нацистов не выдает своих товарищей. Фильм транслировали в СССР и странах антигитлеровской коалиции, особенно популярной стрелка была в США.

Фильм "Радуга" получил немало наград в США, однако существует миф, что лента получила также "Оскар" в номинации "лучший фильм на иностранном языке". Однако эта номинация существует с 1947 года. Поэтому фильм с участием Ужвий не получал "Оскара".