8 вересня 1898 року на Волині народилася видатна українська акторка Наталія Ужвій. Проте її життя було сповнене випробувань через радянський окупаційний режим.

Наприклад, до кінця життя акторка картала себе за те, що фактично була однією з підписанток доносу на режисера Леся Курбаса, який став формальним приводом для його арешту і подальшого розстрілу. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на "Вечірній Київ".

Як СРСР змусив Ужвій підписати донос на Курбаса?

У 1922 році Наталя Ужвій стала частиною Драматичної студії при Першому державному драматичному театрі імені Шевченка у Києві, але вже через 3 роки її запросили виступати в одеську "Держдраму". Вистави за участі Ужвій здійснювали фурор – талант акторки не залишався непоміченим. Тому й не дивно, що у 1926 році вона отримала запрошення від Леся Курбаса. Той прохав її долучитися до театру "Березіль". Ужвій погодилася.

У "Березілі" вона зіграла понад 30 ролей, паралельно беручи участь у зйомках кінофільмів. Ужвій жила в той час у Харкові – столиці окупованої більшовиками України. Вона вийшла заміж за поета Михайля Семенка та оселилася у сумнозвісному будинку "Слово". Подружжя виховувало сина Михайла.



Наталія Ужвій / Кадр з фільму "Прометей"

А у 1933 році почалися репресії, зокрема і проти Леся Курбаса. У брудну гру втягнули й акторів. Підлеглих режисера змусили підписати лист з наклепами на нього, який пізніше став "підставою" для арешту. Зокрема під документом є підпис Наталії Ужвій. Радянські спецслужби погрожували акторці й казали, що якщо вона не підпише документ, то її вишлють до Сибіру, а сина віддадуть в інтернат. Тому Ужвій підписала документ з наклепами. Лише троє учасників театру "Березіль" не підтримали цих свідчень, інших зламала репресивна машина.

За спогадами близьких, акторка не могла пробачити собі цього вчинку до кінця життя.

Леся Курбаса розстріляли 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох. Також СРСР репресував двох братів акторки, хоча вона 20 років шукала їх і тільки в 1956 році дізналася, що їх розстріляли. У 1936 році Ужвій розлучилася з Семенком, якого також репресували згодом.

Який міф існує про Наталію Ужвій?

Акторка уникнула репресій, однак події сталінського терору вплинули на неї. Єдиною розрадою стала гра в театрі та зйомки у фільмах. Хоча іноді доводилося брати участь у відверто пропагандистських проєктах.

Так у 1943 році Наталія Ужвій була головною героїнею фільму "Райдуга" за однойменною повістю Ванди Василевської. Це була історія про українку Ольгу Костюк, яка попри тортури з боку нацистів не видає своїх товаришів. Фільм транслювали в СРСР та країнах антигітлерівської коаліції, особливо популярною стрілка була у США.

Фільм "Райдуга" отримав чимало відзнак у США, однак існує міф, що стрічка отримала також "Оскар" у номінації "найкращий фільм іноземною мовою". Проте ця номінація існує з 1947 року. Тому фільм за участі Ужвій не отримував "Оскара".