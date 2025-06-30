Сейсмолог, который ездил с концертами в Чернобыль: малоизвестные факты о Назарии Яремчуке

30 июня 1995 года от тяжелой болезни умер певец и Герой Украины Назарий Яремчук. И даже через 30 лет после смерти он остается одним из самых популярных представителей украинской эстрады.

Жизнь Назария Яремчука была полна приключений, которые иногда кажутся возможными только в кино. Подборку фактов об артисте, которые поражают, для вас собрал 24 Канал.

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Не творческая первая работа

Многие артисты начинают свою карьеру в совершенно другой сфере. И Назарий Яремчук далеко не исключение. После окончания школы он мечтал поступить на географический факультет Черновицкого университета, однако не удалось. Поэтому Назарию Яремчуку пришлось искать работу и он устроился сейсмологом в Западноукраинской геологоразведочной партии.

В то время он часто посещал репетиции ВИА "Смеричка" в народном доме в Вижнице, которым руководил Левко Дутковский. Последний предложил Яремчуку спеть и был поражен его голосом. Дутковский без колебаний пригласил молодого Яремчука стать частью коллектива.

Уже через 2 года Яремчук вместе с Василием Зинкевичем и Владимиром Ивасюком торжествовал на "Песне года 1971" в Москве.

Зинкевич, Яремчук и Ивасюк на "Песне года" поют "Червону руту": смотрите видео

Возглавлял процессию на похоронах Ивасюка

После триумфа на "Песне года" Ивасюк, Зинкевич и Яремчук стали близкими друзьями, поэтому убийство Ивасюка в 1979 году стало ударом, в частности, и для Яремчука.

Несмотря на запрет советской власти, Назарий Яремчук не только пришел на похороны, но и возглавил траурную процессию вместе с Левком Дутковским – они вдвоем несли большой венок из белых цветов. Это было проявление неповиновения советской власти.



Яремчук и Дудковский на похоронах Ивасюка / Кадр из фильма "Яремчук: Несравненный мир красоты"

Выступления в Афганистане и на ЧАЭС

Во время войны в Афганистане Назарий Яремчук несколько раз наведывался с концертами к солдатам. Более того, после аварии на ЧАЭС не оставался и в стороне от этой трагедии. Яремчук считал, что в сложных ситуациях он обязан быть там, где тяжело и поддерживать людей. Поэтому в 1986 году он трижды посещал с концертами Зону отчуждения и пел для ликвидаторов аварии.

Многие связывали его болезнь именно с концертами возле ЧАЭС.

Последние выступления Яремчука

В 1995 году при содействии друзей Назарий Яремчук поехал на лечение в Канаду, где ему сделали операцию. Однако усилия были напрасными, потому что было уже слишком поздно. Артист вернулся домой, однако решил до последнего проводить запланированные концерты. В сентябре 1995 года у него был запланирован большой концерт в Киеве.

Одно из последних выступлений Яремчука: смотрите видео

Сентябрьский концерт стал вечером памяти Назария Яремчука, где его друзья исполняли всеми известные и любимые хиты.

Популярность после смерти

Назарий Яремчук не теряет популярности, о чем свидетельствует документальный фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты", который повествует о неизвестных деталях из биографии артиста. Только за первую неделю проката кассовые сборы достигли отметки 1,9 миллиона гривен. Кроме того, фильм вошел в тройку самых популярных на Netflix.

Суммарные кассовые сборы фильма достигают более 15,2 миллиона гривен. Артист популярен не только среди тех, кто более 30 лет назад слушал его песни, но и среди тех, кто родился уже после его смерти.