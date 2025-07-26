Назарий Яремчук снимался в кино: что это был за фильм и какая была роль

Назарий Яремчук – известный украинский певец. Однако для многих остается малоизвестным тот факт, что артист в свое время попробовал свои силы в актерском искусстве.

В 1982 году Назарий Яремчук сыграл в музыкальном фильме. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на канал "Памяти Назария Яремчука".

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Кого сыграл Назарий Яремчук

В 1982 году в прокате появился музыкальный фильм "Улыбки Нечипоровки", снятый Олегом Биймой. В этом фильме сыграл и Назарий Яремчук. Артист появился в ленте в роли моряка дальнего плавания.

Поскольку фильм музыкальный, то неудивительно, что Яремчук исполняет в фильме песни, а именно "Гай, зеленый гай" на украинском и "Море любви" на русском.

Назарий Яремчук в фильме "Улыбки Нечипоровки": смотрите видео

В фильме "Усмішки Нечипорівки" звучали песни композиторов, Владимира Ивасюка, Игоря Поклада, Александра Злотника, Андраша Ковача, Ивана Поповича, Александра Зуева, Михаила Мусиенко, Ивана Голяка, Константина Руснака и Раймода Паулса.

Кроме Назария Яремчука в фильме сыграли также Иван Попович и Лилия Сандулеса. Кстати, видео, которое можно считать "клипом" на песню "Василиса" Ивана Поповича – именно из фильма "Улыбки Нечипоровки".