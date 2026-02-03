Не Китай и не Британия: какая неочевидная страна является лидером по потреблению чая
- Довольно неочевидная страна является лидером по потреблению чая на душу населения, где он является символом гостеприимства.
- Ирландия занимает второе место в рейтинге, а Великобритания – третье.
Стереотип о том, что самыми большими ценителями чая в мире являются британцы или китайцы, не соответствует действительности. Страной, где выпивают больше всего чая на душу населения является страна, где этот напиток является символом гостеприимства и пьют его в любое время суток.
О том, в какой стране выпивают больше всего чая, рассказывает Adalbert's Tea.
Смотрите также Не в Турции: где создали первую современную шаурму
Где в мире выпивают больше всего чая?
Чай давно считают одним из самых популярных напитков в мире. Впрочем, несмотря на устойчивые стереотипы, британцы не являются мировыми рекордсменами по его потреблению.
Чай / Фото Pexels
Оказывается, первое место в мире по количеству выпитого чая на душу населения занимает Турция. В этой стране он стал неотъемлемой частью культуры и символом гостеприимства. Его пьют утром, днем и вечером, а также предлагают каждому гостю.
Второе место в рейтинге занимает Ирландия, а вот Великобритания оказалась лишь на третьей строчке.
Когда чай приобрел популярность в Британии?
По данным Mental Floss, в 17 веке чай стал популярным среди английской знати, однако оставался роскошью из-за высокой стоимости и значительных налогов.
Однако в 18 веке контрабандисты массово завозили чай в страну, в обход пошлины, и продавали его значительно дешевле. Чтобы остановить нелегальную торговлю, в 1785 году власти снизили налоги, сделав чай более доступным для широкого круга населения.
Долгое время чай считался роскошью в Британии / Фото Pexels
Уже в 19 веке движение за трезвость начало активно пропагандировать чай как альтернативу алкоголю среди рабочих. В этот период также появились первые чайные магазины. В конце 19 века чай стал повседневным напитком для всех социальных слоев.
Какой чай может превосходить кофе по содержанию кофеина?
Матча считается чаем, который в определенных случаях может содержать больше кофеина, чем кофе, хотя обычно его уровень ниже. В среднем чашка кофе объемом 240 миллилитров содержит около 95 миллиграммов кофеина, тогда как стандартная порция матча – примерно 70 миллиграммов.
В то же время во время употребления матча человек потребляет весь измельченный чайный лист, что может повышать количество кофеина. Точное содержание этого вещества зависит от сорта чая и способа его приготовления.
В отличие от кофе, матча обеспечивает более плавный и длительный прилив энергии. Это связано с наличием L-теанина.