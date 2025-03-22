Автор духовного гимна и отец украинской музыки: интересные факты о Николае Лысенко

22 марта 1842 года на Полтавщине родился Николай Лысенко – выдающийся композитор, которого считают отцом украинской музыки. За свою жизнь он написал более 250 музыкальных произведений и записал около 1 500 тысячи народных песен.

В последние годы жизни композитора преследовали власти Российской империи. Интересные и малоизвестные факты из жизни Николая Лысенко рассказывает 24 Канал.

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Интересные факты о Николае Лысенко

Мать именитого композитора происходила из рода помещиков и разговаривала только на французском языке, детей за украинский или русский языки наказывала. Сама же женщина украинского языка не выучила, хотя Виталий Лысенко, отец композитора, был украиноязычным.

Любовь к украинскому быту Николаю Лысенко привили дедушка и бабушка по маминой линии – Николай Петрович и Мария Васильевна Булюбаши.

Свое первое музыкальное произведение Николай Лысенко написал в 9 лет – это была популярная в то время полька. Отец, который поддерживал начинания сына издал в Киеве партитуру польки.

Хотя высшее образование Лысенко не получал в музыкальном направлении, однако и во время учебы активно занимался творчеством, играл на балах и других мероприятиях. Сначала Лысенко учился в Харькове, но когда семья переехала в Киев – продолжал учиться там.

В 1861 году участвовал в перезахоронении Тараса Шевченко. Лысенко вместе с Михаилом Драгомановым, Петром Косачем, Тадеем Рыльским и Михаилом Старицким запряглись в траурный воз и Цепным мостом на Днепровской набережной доставили гроб с Кобзарем в церковь Рождества на Подоле. Со следующего года Лысенко ежегодно организовывал памятные концерты в Шевченковские дни и в целом в своем творчестве обращался к поэзии Кобзаря около 100 раз.



Лысенко в студенческие годы / Архивное фото, журнал "Музыка"

Также Лысенко положил на музыку стихотворение Александра Конисского "Молитва за Украину", который теперь более известен как духовный гимн нашего государства – "Боже, Великий, Единый". А еще он создал музыку для стихотворения Франко "Вечный революционер".

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Лысенко создал 10 опер, 120 камерно-вокальных произведений, 40 хоровых и еще несколько десятков камерно-инструментальных.

В 1907 году царская власть преследовала композитора и даже на некоторое время задержала его. Умер Лысенко в 1912 году, на прощание с композитором пришли от 30 до 100 тысяч человек со всей Украины.