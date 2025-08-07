Укр Рус
7 августа, 22:47
Nothing beats a Jet2 Holiday или Как дешевая авиакомпания стала мемом года в TikTok

Юрий Семенюк
Основні тези
  • Реклама лоукостера Jet2, запущенная в 2022 году с песней Джес Гленн, стала вирусным трендом в TikTok в 2025 году, Под звук рекламы появилось более 2 миллионов видео.
  • Jet2 решила воспользоваться популярностью тренда, организовав розыгрыш путевки стоимостью 1 000 фунтов стерлингов среди пользователей, которые публикуют видео с их рекламой.

Одним из самых популярных мемов 2025 года стала реклама лоукостера Jet2, которая появилась еще в декабре 2022 года. Однако в этом году под звук этой рекламы в TikTok появилось уже более 2 миллионов видео.

Теперь этот звук знают во всем мире, как и песню, которая сопровождает саму рекламу. Больше об этом вирусном тренде расскажет 24 Канал со ссылкой на блог Татьяны Бобриковой в TikTok.

Почему эта реклама стала вирусной?

Если у вас есть TikTok, то вы точно слышали рекламу, которая начинается со слов "Nothing beats a Jet2 Holiday". Ба, даже если вы не являетесь пользователем этой сети, вы могли услышать звук, ведь он буквально стал вирусным.

Это – реклама лоукостера Jet2, который в 2022 году запустил рекламную кампанию, в которой использовали песню Hold My Hand певицы Джесс Гленн. Озвучила этот текст актриса Зои Листер.

Нет ничего лучше отпуска с Jet2! И прямо сейчас вы можете сэкономить 50 фунтов за человека. Это скидка 200 фунтов для семьи из четырех человек,
– говорится в рекламе.

Оригинальная реклама Jet2: смотрите видео

 

Однако в 2025 году эта реклама попала в TikTok и сразу стала хитом. И, казалось бы, компания Jet2 должна была бы быть невероятно счастливой, ведь они буквально на слуху. Однако в основном под этот звук люди публикуют кадры с отдыха, который, мягко говоря, далек от идеального.

Это бы мог быть идеальный отдых: смотрите видео

 

А в отеле говорят, что из окна прекрасные виды: смотрите видео

@bben9450 Appreciating those views‍ #jet2holidays #fyp #travel #galway #ирландия ♬ Jet2 Advert - ️A7-BBH | MAN

 

Носите с собой зонтик: смотрите видео

@nenepet99 #fyp #waterslide #funny #fypシ #parati #viralvideo #foryou ♬ Jet2 Advert - ️A7-BBH | MAN

 

Такая популярность рекламы повлияла на всех причастных к ее созданию. Например, Джес Гленн теперь сложно исполнять свою песню, поскольку фанаты не подпевают, а цитируют рекламу.

Джесс Гленн выступает после того, как реклама стала вирусной: смотрите видео

 

Зои Листер стала звездой токшоу, а также ее приглашают на вечеринки популярные диджеи, чтобы она снова процитировала ту же фразу из рекламы.

В то же время компания Jet2 решила не игнорировать тренд и решила провести розыгрыш между теми, кто опубликовал видео под звук их рекламы. Приз – путевка на 1 000 фунтов стерлингов, то есть на более 55 тысяч гривен.

Jet2 запустили розыгрыш: смотрите видео

@jet2 NOTHING BEATS A JET2HOLIDAY ️️ И ПРЯМО СЕЙЧАС у нас есть БРАНДОВЫЙ НОВЫЙ ЗВУК (который лучше предыдущего...) для вас, чтобы вы могли под него подпевать... Ага мы вас всех видели! Вы даже можете #ВЫИГРАТЬ ваучер на 1,000 фунтов стерлингов Jet2holidays с вашим видео Просто загрузите наш НОВЫЙ звук из этого видео, используйте #Jet2Challenge хэштег и отметьте нас @jet2, и разместите в своем аккаунте, убедившись, что мы можем его увидеть (т.е. не в приват!), и мы выберем нашего фаворита! Проявите креативность, вы можете стать победителем! Загрузите свою работу до полуночи 19 мая 2025 года, чтобы получить шанс! И конечно же, помните, что наша распродажа уже началась... Сэкономьте 100 фунтов стерлингов в год с аккаунтом myJet2! Полные правила и условия можно найти на нашем сайте. #Jet2 #Jet2отпуска #NothingBeatsAJet2holiday #Дорогой, держи меня за руку #Viral #Смешно #Тренд #Trending ♬ original sound - jet2

 

Эта рекламная кампания является не только одной из самых успешных с точки зрения маркетинга, но и самым популярным мемом 2025 года.