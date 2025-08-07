Одним із найпопулярніших мемів 2025 року стала реклама лоукостера Jet2, котра з'явилася ще у грудні 2022 року. Проте цього року під звук цієї реклами у TikTok з'явилося вже понад 2 мільйони відео.

Тепер цей звук знають у всьому світі, як і пісню, яка супроводжує саму рекламу. Більше про цей вірусний тренд розповість 24 Канал з посиланням на блог Тетяни Бобрикової у TikTok.

Чому ця реклама стала вірусною?

Якщо у вас є TikTok, то ви точно чули рекламу, яка починається зі слів "Nothing beats a Jet2 Holiday". Ба, навіть якщо ви не є користувачем цієї мережі, ви могли почути звук, адже він буквально став вірусним.

Це – реклама лоукостера Jet2, який у 2022 році запустив рекламну кампанію, в якій використали пісню Hold My Hand співачки Джес Гленн. Озвучила цей текст акторка Зої Лістер.

Немає нічого кращого за відпустку з Jet2! І просто зараз ви можете заощадити 50 фунтів за особу. Це знижка 200 фунтів для сім'ї з чотирьох осіб,

– йдеться в рекламі.

Оригінальна реклама Jet2: дивіться відео

Проте у 2025 році ця реклама потрапила у TikTok і одразу стала хітом. І, здавалося б, компанія Jet2 мала б бути неймовірно щасливою, адже вони буквально на слуху. Проте в основному під цей звук люди публікують кадри з відпочинку, який, м'яко кажучи, далекий від ідеального.

Це б міг бути ідеальний відпочинок: дивіться відео

А в готелі кажуть, що з вікна чудові краєвиди: дивіться відео

Носіть із собою парасольку: дивіться відео

Така популярність реклами вплинула на всіх причетних до її створення. Наприклад, Джес Гленн тепер складно виконувати свою пісню, оскільки фанати не підспівують, а цитують рекламу.

Джес Гленн виступає після того, як реклама стала вірусною: дивіться відео

Зої Лістер стала зіркою токшоу, а також її запрошують на вечірки популярні діджеї, щоб вона знову процитувала ту саму фразу з реклами.

Водночас компанія Jet2 вирішила не ігнорувати тренд та вирішила провести розіграш між тими, хто опублікував відео під звук їхньої реклами. Приз – путівка на 1 000 фунтів стерлінгів, тобто на понад 55 тисяч гривень.

Jet2 запустили розіграш: дивіться відео

#Jet2holidays #NothingBeatsAJet2holiday #DarlingHoldMyHand #Viral #Funny #Trend #Trending ♬ original sound - jet2 @jet2 NOTHING BEATS A JET2HOLIDAY ️️ And RIGHT NOW we've got a BRAND NEW SOUND (that's better than the last one...) for you to get lip-syncing to... Yep we've seen you all! You could even #WIN a £1,000 Jet2holidays voucher with your video Simply upload our NEW SOUND from THIS video, use the #Jet2Challenge hashtag and tag us @jet2, and post to your account making sure we can see it (i.e. not on private!) and we will pick our favourite one! Get creative, you could be the winner! Upload your entry before midnight on 19th May 2025 to be in with a chance! And of course, remember our sale is now on... Save £100pp with a myJet2 account!* *T&Cs apply. Full T&Cs can be found on our website. #Jet2

Ця рекламна кампанія є не тільки однією з найуспішніших з погляду маркетингу, але й найпопулярнішим мемом 2025 року.