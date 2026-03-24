Туристов лишили "халявного" сувенира: что теперь будет под запретом в отелях
- ЕС постепенно запрещает одноразовые пластиковые пакетики с шампунем и гелем для душа в отелях для уменьшения пластиковых отходов.
- Пластик негативно влияет на окружающую среду, в частности загрязняет океаны, вредит морским животным и экосистемам, и микропластик проникает в пищевые цепи, влияя на здоровье людей.
Мир постепенно отказывается от одноразового пластика, ведь его вред для окружающей среды, океанов и здоровья человека становится все более очевидным. Поэтому новые запреты и правила заставляют отели, бизнесы и потребителей переходить на более экологичные альтернативы.
Европейский Союз принял решение постепенно запретить использование одноразовых пластиковых пакетиков с шампунем и гелем для душа в отелях, пишет The Portugal News.
Смотрите также Украинец живет в глиняном доме в Карпатах: как он отапливает жилье зимой
Почему в отелях Европы скоро исчезнут одноразовые пластиковые шампуни и гели для душа?
Цель этой инициативы уменьшить количество пластиковых отходов в туристической сфере и сделать путешествия более экологичными. Отныне заведения должны будут устанавливать стационарные дозаторы для жидких средств гигиены, которые можно наполнять повторно из многоразовых контейнеров, или, в случае ресторанов, использовать только оригинальную упаковку для соусов и приправ.
Полный запрет одноразовых пластиковых упаковок ожидается до 2030 года, однако внедрение новых правил начнется уже 12 августа, когда страны будут адаптироваться к новым системам и политикам. Авторы решения надеются, что такое изменение будет способствовать большей переработке и повторному использованию продуктов, а также сделает производителей более ответственными за уменьшение использования пластика в ЕС.
Смотрите также В Австралии массово выбрасывают солнечные панели: всплыла неожиданная проблема "зеленой" энергетики
Туристам стоит уже сейчас брать собственные средства гигиены или заранее уточнять в отелях, какие продукты они предоставляют, ведь привычные мини-упаковки вскоре исчезнут из номеров.
Насколько такие одноразовые пластиковые изделия влияют на окружающую среду?
Пластик имеет масштабное негативное влияние на окружающую среду, особенно на океаны и морскую жизнь, рассказывает Eagle Flexible Packaging. Ежегодно значительная часть пластиковых отходов попадает в реки, а оттуда в океан, где их уже почти невозможно собрать.
Пластик загрязняет воду, вредит морским животным, которые запутываются в нем или воспринимают его как пищу, а также нарушает природные процессы, в частности фотосинтез и пищевые цепи. Со временем пластик распадается на микропластик, который проникает в воду, почву и далее в пищевую цепь.
Влияние пластика ощущается и на суше, и даже в человеческом организме. Животные потребляют пластиковые отходы, что приводит к травмам, отравлений и гибели видов, а микропластик ухудшает состояние почв и вредит живым организмам, которые поддерживают экосистему. В результате это влияет и на людей – микропластик находят в воде, пище и даже в организме человека, где он может нарушать работу гормональной системы и потенциально вызывать серьезные проблемы со здоровьем.
Какие еще интересные новости стоит прочитать?
Узнайте, как морская вода может стать топливом для кораблей. Ученые разработали технологию преобразования морской воды в водород для экологического судоходства, используя возобновляемую энергию.
Или же, о новом изобретении ученых, которое поможет решить проблему с микропластиком. Они разработали новую разновидность пластика на основе растительной целлюлозы – самого распространенного органического соединения на планете. Материал обладает необходимой прочностью, гибкость, а также может быстро разлагаться в окружающей среде.
