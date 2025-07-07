Совсем не невинная песня: о чем легендарный хит Macarena, под который танцевал каждый

Пожалуй, каждый знает тот легендарный танец под песню Macarena. Однако мало кто знает о чем вообще эта песня, а те, кто узнает – удивляются.

Всемирно известный хит рассказывает о девушке, по прозвищу Макарена и ее "приключениях". Особенно отличилась англоязычная версия хита, рассказывает 24 Канал.

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О чем песня Macarena

Macarena – всемирный хит, выпущенный в 1993 году группой Los Del Rio, который возглавил чарты десятков стран мира. И до сих пор эта песня, как и танец, остаются известными и популярными.

Оригинальная испаноязычная версия песни повествует об измене Макарены своему парню, однако без деталей. В то же время англоязычная рассказывает четче – парень Макарены по имени Витарино уехал в командировку. И пока его не было дома, Макарена изменила парню с двумя друзьями своего парня.

Не беспокойся о моем парне

Парня,, которого зовут – Витторино

Ха, я не хочу его, терпеть не могу

, Он был очень плохой, так что я...

, Хорошо. Что я должна была делать?

Он уехал из города, и два его друга были такие классные

А дальше – припев, под который танцевал чуть ли не каждый:

Подари удовольствие своему телу, Макарена

Оно для того, чтобы ты делала ему приятно

Подари удовольствие своему телу, Макарена

Эйее, Макарена, эй!

Los Del Rio – Macarena: смотрите видео

Интересно, что изначально песня была записана в 1992 году как румба, но уже впоследствии появилась в том виде, в котором мы ее знаем до сих пор.