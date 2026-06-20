Сегодня за такое высмеют: почему обувь с длинными носами была хитом в средневековой Европе

Мода всегда была способом выделиться, продемонстрировать свой статус или просто следовать тенденциям. И хотя сегодня удивить окружающих можно дорогими кроссовками или дизайнерской одеждой, несколько веков назад для этого существовали гораздо более экстравагантные способы.

Один из них настолько странный, что современному человеку он может показаться шуткой, и касается он длины носков в обуви, пишет Atlas Obscura.

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Что означали необычайно длинные носки обуви?

В Европе XV века самые богатые мужчины специально заказывали обувь с настолько длинными и острыми носками, что в ней было трудно нормально ходить. Более того, чем длиннее был носок, тем выше считался статус его владельца.

Такая обувь получила название "пулены" или "краковская обувь", ведь, по одной из версий, мода на неё распространилась из польского Кракова примерно в XIV веке.

Уже через несколько десятилетий этот странный тренд охватил почти всю Европу – от Франции до Англии. Длинные носки были не просто дизайнерской прихотью. Они стали демонстрацией богатства и роскоши.

Человек, который мог позволить себе ходить в обуви, мешавшей быстро передвигаться и работать, показывал всем: ему не нужно зарабатывать физическим трудом. Фактически это был средневековый аналог дорогого спортивного автомобиля или брендовых часов.

Самые состоятельные аристократы носили модели с носками длиной более 10 – 12 сантиметров. Внутрь их набивали мхом, шерстью или даже волосами, чтобы они не сгибались во время ходьбы. В отдельных дорогих парах для придания жесткости использовали даже китовый ус.

Пулены, сохранившиеся до наших дней / London Museum

Историки также считают, что у этой моды был и эротический подтекст. Обувь специально делали низкой у лодыжки, чтобы подчеркнуть цветные чулки и ноги мужчины, которые в то время считались привлекательной частью образа.

Впрочем, увлечение этим странным трендом зашло так далеко, что власти начали вмешиваться. В 1463 году в Англии при правлении короля Эдуарда IV был принят закон, запрещавший большинству населения носить обувь с носками длиной более двух дюймов.

В документах даже отмечалось, что слишком длинные "клювы" считаются непристойными.

В конце XV века мода резко изменилась: вместо удлиненных носков популярность приобрела широкая квадратная обувь. Однако история не раз повторялась – в XX веке остроносые мужские туфли вновь вернулись на подиумы, хотя и уже без столь экстремальных размеров.