Претендентов сразу несколько: кто из героев может не пережить последний сезон "Очень странных дел"

Вскоре выйдет последний, то есть 5 сезон, сериала "Очень странные дела". Зрители ожидают премьеру с нетерпением и строят интересные теории относительно сюжета.

В частности, зрители предполагают, что некоторые из главных героев могут умереть. 24 Канал разбирался, кто имеет на это больше всего шансов.

Кто может умереть в 5 сезоне "Очень странных дел"?

Важно! Ни одна из этих теорий не является официальной. Она основывается исключительно на догадках и выводах фанатов сериала.

Больше всего разговоров в сети идет о том, что умереть может персонаж, который полюбился аудитории. Говорится о Стиве Харингтоне. Его персонаж показал невероятное развитие от первого сезона, ведь там он был почти среди антагонистов, однако сейчас – один из главных и любимых героев.



"Очень странные дела" очень популярный сериал / Кадр из сериала

Также высокие шансы умереть, по мнению аудитории, может Уилл Байерс. Он имеет особую связь с изнанкой и главным противником главных героев – Векной Он уже неоднократно оказывался в опасности, однако у него получалось выйти живым. Сейчас зрители сомневаются, что ему повезет еще раз.

Также предполагают, что умереть может Макс Мейфилд. Она уже оказалась на грани со смерти в конце 4 сезона, поэтому аудитория сериала сомневается в том, что она переживет события пятого сезона.

Когда выйдет 5 сезон "Очень странных дел"?

5 сезон сериала "Очень странные дела" сейчас активно обсуждается в сети. У Википедии говорится, что первая часть сезона выйдет уже 26 ноября 2025 года, а вторая часть сезона – 1 января 2026 года.

Сценаристы сериала обещают грандиозный финал. Они известны своим вниманием к деталям и сюжетными поворотами, которые заставляют зрителей с нетерпением ждать следующего эпизода.

