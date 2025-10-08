Коллекционные фигурки продают на платформе OLX и их стоимость составляет более 2 000 гривен. Больше об этом расскажет 24 Канал.
Почему фигурка такая дорогая?
Kider Joy запустил серию новых игрушек по случаю выхода нового сезона культового сериала "Очень странные дела". В частности там есть фигурки любимых персонажей, среди которых Уилл Байерс. В отличие от других фигурок, Уилл довольно редкий и не часто попадается в наборах Kinder Joy.
Поскольку есть те, кто коллекционирует фигурки и готов их покупать, то на спрос нашлось и предложение. Счастливцы, которым удалось найти фигурку Уилла Байерса, продают ее. И за довольно немалую сумму.
Фигурку Уилла можно приобрести за 2 500 гривен / Скриншот
Или же за 2 200 / Скриншот
Когда выйдет новый сезон "Очень странных дел"?
Последний, то есть 5-й сезон культового сериала "Очень странные дела" уже вот-вот будет доступен для просмотра. Как сообщает Netflix, сезон будет состоять из трех частей.
Премьера первой части сезона состоится 27 ноября 2025 года. А вот вторая часть будет доступна с 26 декабря 2025 года.
Финальные эпизоды сериала зрители смогут увидеть уже 1 января 2026 года.
Не только фигурки из Kinder производят фурор
2 октября в Украине в сети ресторанов МакДональдз появились долгожданные Happy Meal с игрушками TinyTAN, которые вдохновлены образами участников южнокорейской группы BTS.
Эта кампания продолжается в мире с сентября и это уже не первое сотрудничество сети ресторанов с культовой группой.
Предыдущее их сотрудничество увеличило продажи МакДональдза на 40%.