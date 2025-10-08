Колекційні фігурки продають на платформі OLX і їхня вартість становить понад 2 000 гривень. Більше про це розповість 24 Канал.

Чому фігурка така дорога?

Kider Joy запустив серію нових іграшок з нагоди виходу нового сезону культового серіалу "Дивні дива". Зокрема там є фігурки улюблених персонажів, серед яких Вілл Баєрс. На відміну від інших фігурок, Вілл є доволі рідкісним і не часто потрапляється у наборах Kinder Joy.

Оскільки є ті, хто колекціонує фігурки та готовий їх купувати, то на попит знайшлася і пропозиція. Щасливці, яким вдалося знайти фігурку Вілла Баєрса, продають її. І за доволі немалу суму.



Фігурку Вілла можна придбати за 2 500 гривень / Скриншот



Або ж за 2 200 / Скриншот

Коли вийде новий сезон "Дивних див"?

Останній, тобто 5-й сезон культового серіалу "Дивні дива" вже от-от буде доступний для перегляду. Як повідомляє Netflix, сезон складатиметься з трьох частин.

Прем'єра першої частини сезону відбудеться 27 листопада 2025 року. А ось друга частина буде доступна з 26 грудня 2025 року.

Фінальні епізоди серіалу глядачі зможуть побачити уже 1 січня 2026 року.

