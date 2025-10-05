Насправді ж, мова йде про фігурки TinyTAN, які натхненні учасниками культового музичного гурту з Південної Кореї. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на офіційний акаунт МакДональдзу в Instagram.

Цікаво Яку страву найбільше любить принц Джордж та який кухар вже "чекає дзвінка", щоб її приготувати

Що відомо про нові іграшки у HappyMeal?

Уже давно Happy Meal перестали бути просто дитячим меню, адже культові іграшки, погодьтеся, цікаві не тільки молодшим відвідувачам. Цього разу в Україні з'явилися іграшки, котрі вже спричинили фурор у ресторанах МакДональдз в інших країнах. В українських закладах серія фігурок TinyTAN з'явилися 2 жовтня 2025 року.

Іграшки продаватимуть до 22 жовтня або ж кампанія завершиться й раніше у випадку, якщо усі фігурки будуть розпродані раніше.



Нові фігурки TinyTAN / Фото "Макдональдз-Україна"

Як зазначає видання Inweb Media, це не перша колаборація мережі ресторанів МакДональдз та гурту BTS. У 2021 році також були іграшки TinyTan та спеціальне BTS-меню, яке складалося з 10 нагетсів, картоплі фрі та двох соусів за південнокорейськими рецептами.

Ця кампанія збільшила продажі в ресторанах МакДональдз по всьому світові на 40%.

Цікаво, що українці реагують на новину про старт кампанії неоднозначно. Дехто бідкається на те, що іграшки по ресторанах розподілені так, що для того, аби зібрати усю колекцію, потрібно добряче помандрувати. Деякі користувачі мережі обурені тим, що дата старту продажів не була анонсована заздалегідь. Проте продаж нових фігурок спричинив неабиякий ажіотаж, а на таких платформах як OLX уже пропонують колекції.

А минулої осені причиною ажіотажу були крокси