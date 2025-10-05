На самом деле, речь идет о фигурках TinyTAN, которые вдохновлены участниками культовой музыкальной группы из Южной Кореи. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на официальный аккаунт МакДональдза в Instagram.

Что известно о новых игрушках в HappyMeal?

Уже давно Happy Meal перестали быть просто детским меню, ведь культовые игрушки, согласитесь, интересны не только младшим посетителям. На этот раз в Украине появились игрушки, которые уже произвели фурор в ресторанах МакДональдз в других странах. В украинских заведениях серия фигурок TinyTAN появились 2 октября 2025 года.

Игрушки будут продавать до 22 октября или же кампания завершится и раньше в случае, если все фигурки будут распроданы раньше.



Новые фигурки TinyTAN / Фото "Макдональдз-Украина"

Как отмечает издание Inweb Media, это не первая коллаборация сети ресторанов МакДональдз и группы BTS. В 2021 году также были игрушки TinyTan и специальное BTS-меню, которое состояло из 10 наггетсов, картофеля фри и двух соусов по южнокорейским рецептам.

Эта кампания увеличила продажи в ресторанах МакДональдз по всему миру на 40%.

Интересно, что украинцы реагируют на новость о старте кампании неоднозначно. Некоторые жалуются на то, что игрушки по ресторанам распределены так, что для того, чтобы собрать всю коллекцию, нужно хорошо попутешествовать. Некоторые пользователи сети возмущены тем, что дата старта продаж не была анонсирована заранее. Однако продажа новых фигурок вызвала большой ажиотаж, а на таких платформах как OLX уже предлагают коллекции.

А прошлой осенью причиной ажиотажа были кроксы