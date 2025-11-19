В сети поделились простым рецептом кофейного глинтвейна. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на shevtsov.coffee.

Как приготовить кофейный глинтвейн?

Прежде всего нужна гранатовая основа. Именно гранатовый свежевыжатый фреш.

Это оказалось лучшим вариантом, ведь в отличие от соков, которые продаются, он не разбавлен водой,

– рассказал автор видео.

В частности, он также добавил, что надо мускатный орех, бадьян, кардамон, можно добавить корицы. Кроме этого, по словам автора, чтобы упростить задачу можно просто приобрести пакетик готовой смеси для приготовления глинтвейна.

Понадобится примерно 200 граммов сока. Также нужно приготовить эспрессо. Кофе нужно сварить так, чтобы он был кисловатым на вкус, ведь так он лучше сочетается с гранатовым соком.

Затем все ингредиенты нужно смешать – так получится гармоничный вкус, который подарит тепло и уют в холодные вечера.

Что добавить к кофе, чтобы кофе был вкусным?

Для многих кофе с корицей или ванилью – это уже классика, проверенная годами. Однако для тех, кто хочет испытать что-то необычное, есть несколько дополнений, которые могут раскрыть вкус напитка по-новому.

Taste of Home рассказали о трех дополнениях к напитку, которые могут сначала показаться странными. Речь идет о масле, кардамон и лимон или лайм.

