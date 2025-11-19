В частности, зрители предполагают, что некоторые из главных героев могут умереть. 24 Канал разбирался, кто имеет на это больше всего шансов.
Кто может умереть в 5 сезоне "Очень странных дел"?
Важно! Ни одна из этих теорий не является официальной. Она основывается исключительно на догадках и выводах фанатов сериала.
Больше всего разговоров в сети идет о том, что умереть может персонаж, который полюбился аудитории. Говорится о Стиве Харингтоне. Его персонаж показал невероятное развитие от первого сезона, ведь там он был почти среди антагонистов, однако сейчас – один из главных и любимых героев.
"Очень странные дела" очень популярный сериал / Кадр из сериала
Также высокие шансы умереть, по мнению аудитории, может Уилл Байерс. Он имеет особую связь с изнанкой и главным противником главных героев – Векной Он уже неоднократно оказывался в опасности, однако у него получалось выйти живым. Сейчас зрители сомневаются, что ему повезет еще раз.
Также предполагают, что умереть может Макс Мейфилд. Она уже оказалась на грани со смерти в конце 4 сезона, поэтому аудитория сериала сомневается в том, что она переживет события пятого сезона.
Когда выйдет 5 сезон "Очень странных дел"?
5 сезон сериала "Очень странные дела" сейчас активно обсуждается в сети. У Википедии говорится, что первая часть сезона выйдет уже 26 ноября 2025 года, а вторая часть сезона – 1 января 2026 года.
Сценаристы сериала обещают грандиозный финал. Они известны своим вниманием к деталям и сюжетными поворотами, которые заставляют зрителей с нетерпением ждать следующего эпизода.
Фигурку Уилла продают за невероятные деньги
- Kider Joy запустил серию новых игрушек по случаю выхода нового сезона культового сериала "Очень странные дела". В частности там есть фигурки любимых персонажей, среди которых Уилл Байерс.
- В отличие от других фигурок, Уилл является довольно редким и не часто попадается в наборах Kinder Joy. Поскольку есть те, кто коллекционирует фигурки и готов их покупать, то на спрос нашлось и предложение. Счастливцы, которым удалось найти фигурку Уилла Байерса, продают ее. И за довольно немалую сумму.
- Фигурка стоит более 2500 тысячи гривен.