Зокрема, глядачі припускають, що дехто із головних героїв може померти. 24 Канал розбирався, хто має на це найбільше шансів.

Хто може померти у 5 сезоні "Дивних див"?

Важливо! Жодна із цих теорій не є офіційною. Вона ґрунтується виключно на здогадах та висновках фанатів серіалу.

Чи не найбільше розмов у мережі точиться стосовно того, що померти може персонаж, який полюбився аудиторії. Мовиться про Стіва Харінгтона. Його персонаж показав неймовірний розвиток від першого сезону, адже там він був майже серед антагоністів, проте зараз – один із головних та улюблених героїв.



"Дивні дива" дуже популярний серіал / Кадр із серіалу

Також високі шанси померти, на думку аудиторію, може Вілл Баєрс. Він має особливий зв'язок із виворотом та головним противником головних героїв – Векною Він вже неодноразово опинявся у небезпеці, проте у нього виходило вийти живим. Наразі глядачі сумніваються, що йому пощастить ще раз.

Також припускать, що померти може Макс Мейфілд. Вона вже опинилась на межі зі смерті наприкінці 4 сезону, тому аудиторія серіалу сумнівається у тому, що вона переживе події п'ятого сезону.

Коли вийде 5 сезон "Дивних див"?

5 сезон серіалу "Дивні дива" зараз активно обговорюється у мережі. У Вікіпедії мовиться, що перша частина сезону вийде вже 26 листопада 2025 року, а друга частина сезону – 1 січня 2026 року.

Сценаристи серіалу обіцяють грандіозний фінал. Вони відомі своєю увагою до деталей та сюжетними поворотами, які змушують глядачів з нетерпінням чекати наступного епізоду.

