Укр Рус
Тренды Будь в тренде Огненная Лошадь – главный символ 2026 года: что он означает и как повлияет на нас
20 октября, 13:50
3

Огненная Лошадь – главный символ 2026 года: что он означает и как повлияет на нас

Ярослав Погончук
Основні тези
  • 2026 год пройдет под знаком Огненной Лошади.
  • Символом 2027 года станет Коза, олицетворяющая мягкость, доброту и гармонию.

Согласно китайскому гороскопу 2026 год пройдет под знаком Огненной Лошади. Этот знак сочетает энергию Огня и свободолюбие Лошади.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на SinoCultural.

Смотрите также Готовимся к Рождеству: пять необычных адвент-календарей 2025 года

Что символизирует Огненная Лошадь?

Уникальность 2026 года заключается в мощном сочетании энергии Лошади и стихии Огня.

В китайской теории пяти элементов Огонь является воплощением:

  • страсти и энтузиазма: страстного стремления и жажды жизни; динамизма и инноваций:
  • искры, которая зажигает новые идеи и побуждает к решительным действиям;
  • яркости и ясности: освещение путей вперед, содействие оптимизму и четкому видению;
  • ассертивности и лидерства: смелости вести за собой, вдохновлять и проявлять инициативу.

Огненная Лошадь – символ 2026 года / Фото GettyImages

Сочетание "Огня на Лошади" усиливает природную силу этого знака, делая 2026 год временем бурной активности, быстрого развития и значимых изменений.

Китайский термин "赤馬" (chì mǎ), или "Красный конь", ярко передает эту идею. Иероглиф "赤" (chì) означает "красный" – цвет, который в китайской культуре символизирует счастье, удачу и процветание.

Поэтому Красный конь – это не просто прекрасное животное, а мощный символ жизненной энергии и предвестник счастливых событий.

Какое животное станет символом 2027 года?

Как пишет China Highlights, символом 2027 года станет Коза. Это животное символизирует мягкость, доброту и гармонию. Люди, рожденные в год Козы, обычно отличаются артистичностью, отзывчивостью и заботливым отношением к другим.

Они имеют спокойный, уравновешенный характер и способны создавать атмосферу мира и уюта вокруг себя.

Несмотря на внешнюю кротость, люди, рожденные в год Козы, обладают внутренней стойкостью и упрямством., поэтому они редко отступают от собственных убеждений.

Когда будут отмечать Новый 2026 год?

  • Новый 2026 год украинцы будут праздновать в четверг. Это означает, что новогодняя ночь, с 31 декабря на 1 января, придется на среду. Вероятно, руководство многих компаний предоставит работникам дополнительный выходной, чтобы они смогли отдохнуть после празднований.

  • Главный момент праздника традиционно наступает в полночь, когда семьи собираются за праздничным столом, слушают бой курантов, загадывают желания и поднимают бокалы шампанского, поздравляя друг друга с началом нового года.

  • После полуночи украинцы обмениваются подарками и добрыми пожеланиями, а уже с 1 января начинается период зимних развлечений.