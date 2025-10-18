Один из самых приятных способов – адвент-календари, ежедневно дарят маленький сюрприз и немного праздничного настроения. 24 Канал собрал несколько необычных вариантов, которые точно не дадут скучать.

Адвент-календарь "Гарри Поттер" от Ugears

Украинская компания Ugears, известная своими механическими 3D-пазлами из фанеры, создала особый рождественский набор для поклонников магии и инженерии.

Адвент-календарь "Гарри Поттер" / Фото Ugears

В каждом из 24 окошек адвент-календаря скрыты деревянные детали, из которых можно собрать миниатюрные фигурки героев и волшебных предметов из вселенной Гарри Поттера. Каждая модель подвижна и демонстрирует основные принципы механики. Готовые фигурки можно использовать для игры или украсить ими елку.

Цена: 2 300 гривен.

Адвент-календарь "Сделай сам"

Все привыкли, что адвент-календари должны быть с подарками, но календарь "Сделай сам" создан для того, чтобы порадовать близких.

Адвент-календарь / Фото "Сделал папа"

Вы сами решаете, что положить в каждый из 24 ящичков. Это прекрасная возможность сделать персонализированный сюрприз. Календарь изготовлен из дерева, разрисован акрилом и дополнен наклейками с цифрами.

Цена: 2 200 гривен.

Адвент-календарь Inside of Beauty от Hollyskin

Украинский бренд Hollyskin подготовил праздничную коллекцию из 12 самых популярных бьюти-продуктов. Все они спрятаны в коробочки с элегантным золотым тиснением.

Адвент-календарь Inside of Beauty / Фото Hollyskin

В наборе вы найдете средства для ухода за лицом, кожей вокруг глаз, руками и волосами, в частности, крем с муцином улитки, шелк для волос с кератином и кислотами и локальное средство от прыщей и покраснений.

Цена: 1 992 гривны.

Книжный адвент-календарь "Моя праздничная библиотека"

С виду этот набор напоминает нарядную книгу, а внутри скрывает 31 миниатюрное издание украинских и зарубежных авторов.

Адвент-календарь "Моя праздничная библиотека" / Фото Yakaboo

Каждую книжечку нужно собрать собственноручно. Если коробку открыть, то она превратится в уютную комнату. В наборе также можно найти книжный шкафчик, лошадку, елку, наклейки, книжный планер, заготовки для книг.

Цена: 1 395 гривен.

Адвент-календарь "Фокусы и опыты"

Этот адвент-календарь подарит вашему ребенку, а возможно, и вам, ощущение настоящей магии. Внутри – 31 день экспериментов и трюков: 27 научных опытов, пять фокусов и несколько веселых заданий.

Адвент-календарь "Фокусы и опыты" / Фото "Ранок"

С его помощью можно научиться "читать мысли", очищать чернила или даже "побеждать гравитацию".

Цена: 879 гривен.

Что такое адвент-календарь?

Как пишет Encyclopedia Britannica, адвент-календарь – это традиционный способ отсчета времени до Рождества, берущий свое начало из Германии.

Первые упоминания о таких календарях датируются началом XIX века. Современный вид адвент-календаря, с 24 окошками, каждое из которых открывается ежедневно в декабре, был впервые создан в 1920-х годах Герхардом Лангом в Мюнхене.

Сегодня адвент-календари стали не только религиозной традицией, но и популярным праздничным атрибутом. Они могут быть разнообразными.

