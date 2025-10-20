Сообщает 24 Канал со ссылкой на SinoCultural.

Что символизирует Огненная Лошадь?

Уникальность 2026 года заключается в мощном сочетании энергии Лошади и стихии Огня.

В китайской теории пяти элементов Огонь является воплощением:

страсти и энтузиазма: страстного стремления и жажды жизни; динамизма и инноваций:

искры, которая зажигает новые идеи и побуждает к решительным действиям;

яркости и ясности: освещение путей вперед, содействие оптимизму и четкому видению;

ассертивности и лидерства: смелости вести за собой, вдохновлять и проявлять инициативу.

Огненная Лошадь – символ 2026 года / Фото GettyImages

Сочетание "Огня на Лошади" усиливает природную силу этого знака, делая 2026 год временем бурной активности, быстрого развития и значимых изменений.

Китайский термин "赤馬" (chì mǎ), или "Красный конь", ярко передает эту идею. Иероглиф "赤" (chì) означает "красный" – цвет, который в китайской культуре символизирует счастье, удачу и процветание.

Поэтому Красный конь – это не просто прекрасное животное, а мощный символ жизненной энергии и предвестник счастливых событий.

Какое животное станет символом 2027 года?

Как пишет China Highlights, символом 2027 года станет Коза. Это животное символизирует мягкость, доброту и гармонию. Люди, рожденные в год Козы, обычно отличаются артистичностью, отзывчивостью и заботливым отношением к другим.

Они имеют спокойный, уравновешенный характер и способны создавать атмосферу мира и уюта вокруг себя.

Несмотря на внешнюю кротость, люди, рожденные в год Козы, обладают внутренней стойкостью и упрямством., поэтому они редко отступают от собственных убеждений.

Когда будут отмечать Новый 2026 год?