Что символизирует Огненная Лошадь?
Уникальность 2026 года заключается в мощном сочетании энергии Лошади и стихии Огня.
В китайской теории пяти элементов Огонь является воплощением:
- страсти и энтузиазма: страстного стремления и жажды жизни; динамизма и инноваций:
- искры, которая зажигает новые идеи и побуждает к решительным действиям;
- яркости и ясности: освещение путей вперед, содействие оптимизму и четкому видению;
- ассертивности и лидерства: смелости вести за собой, вдохновлять и проявлять инициативу.
Огненная Лошадь – символ 2026 года / Фото GettyImages
Сочетание "Огня на Лошади" усиливает природную силу этого знака, делая 2026 год временем бурной активности, быстрого развития и значимых изменений.
Китайский термин "赤馬" (chì mǎ), или "Красный конь", ярко передает эту идею. Иероглиф "赤" (chì) означает "красный" – цвет, который в китайской культуре символизирует счастье, удачу и процветание.
Поэтому Красный конь – это не просто прекрасное животное, а мощный символ жизненной энергии и предвестник счастливых событий.
Какое животное станет символом 2027 года?
Как пишет China Highlights, символом 2027 года станет Коза. Это животное символизирует мягкость, доброту и гармонию. Люди, рожденные в год Козы, обычно отличаются артистичностью, отзывчивостью и заботливым отношением к другим.
Они имеют спокойный, уравновешенный характер и способны создавать атмосферу мира и уюта вокруг себя.
Несмотря на внешнюю кротость, люди, рожденные в год Козы, обладают внутренней стойкостью и упрямством., поэтому они редко отступают от собственных убеждений.
Когда будут отмечать Новый 2026 год?
Новый 2026 год украинцы будут праздновать в четверг. Это означает, что новогодняя ночь, с 31 декабря на 1 января, придется на среду. Вероятно, руководство многих компаний предоставит работникам дополнительный выходной, чтобы они смогли отдохнуть после празднований.
Главный момент праздника традиционно наступает в полночь, когда семьи собираются за праздничным столом, слушают бой курантов, загадывают желания и поднимают бокалы шампанского, поздравляя друг друга с началом нового года.
После полуночи украинцы обмениваются подарками и добрыми пожеланиями, а уже с 1 января начинается период зимних развлечений.