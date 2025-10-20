Повідомляє 24 Канал з посиланням на SinoCultural.

Дивіться також Готуємося до Різдва: п'ять незвичних адвент-календарів 2025 року

Що символізує Вогняний Кінь?

Унікальність 2026 року полягає в потужному поєднанні енергії Коня та стихії Вогню.

У китайській теорії п'яти елементів Вогонь є втіленням:

пристрасті та ентузіазму: палкого прагнення та жаги до життя; динамізму та інновацій:

іскри, яка запалює нові ідеї та спонукає до рішучих дій;

яскравості та ясності: освітлення шляхів уперед, сприяння оптимізму та чіткому баченню;

асертивності та лідерства: сміливості вести за собою, надихати та проявляти ініціативу.

Вогняний Кінь – символ 2026 року / Фото GettyImages

Поєднання "Вогню на Коні" підсилює природну силу цього знака, роблячи 2026 рік часом бурхливої активності, швидкого розвитку та значущих змін.

Китайський термін "赤馬" (chì mǎ), або "Червоний кінь", яскраво передає цю ідею. Ієрогліф "赤" (chì) означає "червоний" – колір, який у китайській культурі символізує щастя, удачу й процвітання.

Тож Червоний кінь – це не просто прекрасна тварина, а потужний символ життєвої енергії й передвісник щасливі події.

Яка тварина стане символом 2027 року?

Як пише China Highlights, символом 2027 року стане Коза. Ця тварина символізує м'якість, доброту й гармонію. Люди, народжені в рік Кози, зазвичай відзначаються артистичністю, чуйністю та турботливим ставленням до інших.

Вони мають спокійний, врівноважений характер і здатні створювати атмосферу миру та затишку навколо себе.

Попри зовнішню лагідність, люди, народжені в рік Кози, володіють внутрішньою стійкістю та впертістю., тому вони рідко відступають від власних переконань.

Коли будуть відзначати Новий 2026 рік?