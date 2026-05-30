От "Украиночки" до "Батьківського жита": какие хиты исполняет Оксана Билозир

Оксана Билозир – одна из самых известных украинских певиц, чье творчество стало классикой эстрады. Ее песни знают несколько поколений слушателей, а среди самых популярных композиций есть "Україночка", "Горобина ніч", "Батьківське жито" и другие.

3 известные песни в исполнении Оксаны Билозир

Известная украинская певица Оксана Билозир родилась 30 мая 1957 года в поселке Смыга, что на Ровенщине. Окончив Яворовскую музыкальную школу, исполнительница училась во Львовском музыкально-педагогическом училище имени И.Колесы, впоследствии в консерватории.

В 1977 году Билозир стала солисткой самодеятельного ВИА "Ритмы Карпат". В 1979 году группа была приглашена в полном составе в филармонию и переименована в "Ватру". Вместе с ансамблем Оксана стала лауреатом фестиваля "Молодые голоса" и всесоюзного смотра творческой молодежи, впоследствии награждена званием Заслуженной артистки Украины.

Среди известных песен певицы есть композиция "Україночка", которая стала главной визитной карточкой Оксаны Билозир. Она принесла исполнительнице всенародную популярность в начале 1990-х годов. Музыку к ней написал Геннадий Татарченко, а слова – Андрей Демиденко. Композиция прославляет силу, несокрушимость и красоту украинской женщины.

В то же время одна из самых известных песен за всю карьеру Билозир стала "Горобина ніч". Это лирическая композиция о любви, разлуке и душевных переживаниях, которая до сих пор остается одной из визитных карточек певицы. В 2023 году песня снова приобрела популярность благодаря новой версии, записанной вместе с проектом KOLABA.

"Батьківське жито" – еще одна знаковая песня Оксаны Билозир на музыку ее мужа, композитора Игоря Билозира. Композиция посвящена родному дому, отцовским традициям и любви к своей земле. Песня стала классикой украинской эстрады.

Какими песнями была известна Квитка Цисык?

Квитка Цисык – это американская певица украинского происхождения. Она стала известной благодаря уникальному исполнению украинских народных и эстрадных песен. Цисык удалось записать 2 знаковых альбома "Квитка. Песни Украины" и "Два цвета".

К одни из самых интересных композиций в ее исполнении входят "Песня о рушнике", "Черемшина", "Ой не свети, місяченьку" и "Сидит девушка над быстрой водой". Эти произведения стали классикой благодаря ее особому, очень чистому и эмоциональному голосу.

Певица жила в США, но несмотря на это активно популяризировала украинскую культуру за океаном. Поэтому именно ее интерпретации украинских песен считаются одними из лучших.