Известные всей Украине, но под чужими именами: кто на самом деле скрывался под фамилиями Ольжич и Чупринка

Олег Ольжич и Роман Шухевич вошли в историю под именами, которые сегодня знают миллионы украинцев. Однако за ними скрываются интересные подробности: один из них выбрал литературный псевдоним, а другой пользовался подпольными именами, чтобы оставаться неузнаваемым.

Как на самом деле звали Олега Ольжича и Романа Шухевича, откуда взялись их известные имена и какие псевдонимы они использовали при жизни – пишет 24 Канал.

Как на самом деле звали Олега Ольжича?

Олег Ольжич – это литературный псевдоним украинского поэта, археолога и политического деятеля Олега Александровича Кандыбы. Он родился 21 июля 1907 года в Житомире и был сыном известного поэта Александра Олеся, настоящая фамилия которого также была Кандыба.

Ольжич получил признание не только как поэт. Он занимался археологией, исследовал древние культуры и защитил докторскую диссертацию в Карловом университете в Праге. Также участвовал в украинском националистическом движении.

Кандыба стал известен именно под именем Ольжич, под которым публиковал свои произведения. Его отец, Александр Олесь, также использовал литературный псевдоним, хотя в быту семья оставалась Кандыбами. Оба деятеля погибли во время Второй мировой войны.

Олег Ольжич умер в концлагере Заксенхаузен в июне 1944 года после пыток гестапо.

Кто такой Тарас Чупринка?

Роман Шухевич вошел в историю как главный командир Украинской повстанческой армии, однако в подполье использовал десятки псевдонимов. Один из самых известных – Тарас Чупринка.

Шухевич родился во Львове 30 июня 1907 года, учился во Львовском политехническом институте и получил специальность инженера. Еще в молодости он присоединился к националистическому движению, а в 1943 году возглавил УПА.

Помимо Тараса Чупринки, Шухевич использовал имена Тур, Дзвин, Роман Лозовский и другие. Конспирация помогала ему скрывать свою личность от советских спецслужб. Советские спецслужбы пытались найти и ликвидировать руководство повстанческого движения.

Роман Шухевич погиб 5 марта 1950 года во время советской спецоперации в окрестностях Львова. Имена, под которыми их знают сегодня, стали частью украинской исторической памяти.