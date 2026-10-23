Відомі всій Україні, але з чужими іменами: хто насправді ховався за прізвищами Ольжич і Чупринка

Як насправді звали Олега Ольжича та Романа Шухевича, звідки взялися їхні відомі імена та які псевдоніми вони використовували за життя – пише 24 Канал.

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Як насправді звали Олега Ольжича?

Олег Ольжич – це літературний псевдонім українського поета, археолога та політичного діяча Олега Олександровича Кандиби. Він народився 21 липня 1907 року в Житомирі та був сином відомого поета Олександра Олеся, справжнє прізвище якого також було Кандиба.

Ольжич здобув визнання не лише як поет. Він займався археологією, досліджував давні культури та захистив докторську дисертацію в Карловому університеті в Празі. Також брав участь в українському націоналістичному русі.

Кандиба став відомим саме під іменем Ольжич, під яким публікував свої твори. Його батько, Олександр Олесь, також використовував літературний псевдонім, хоча в побуті родина залишалася Кандибами. Обидва діячі загинули під час Другої світової війни.

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Олег Ольжич помер у концтаборі Заксенгаузен у червні 1944 року після катувань гестапо.

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Хто такий Тарас Чупринка?

Роман Шухевич увійшов в історію як головний командир Української повстанської армії, однак у підпіллі використовував десятки псевдонімів. Один із найвідоміших – Тарас Чупринка.

Шухевич народився у Львові 30 червня 1907 року, навчався у Львівській політехніці та здобув фах інженера. Ще в молодості він долучився до націоналістичного руху, а в 1943 році очолив УПА.

Окрім Тараса Чупринки, Шухевич використовував імена Тур, Дзвін, Роман Лозовський та інші. Конспірація допомагала йому приховувати свою особу від радянських спецслужб. Радянські спецслужби намагалися знайти та ліквідувати керівництво повстанського руху.

Роман Шухевич загинув 5 березня 1950 року під час радянської спецоперації поблизу Львова. Імена, під якими їх знають сьогодні, стали частиною української історичної пам'яті.