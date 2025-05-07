Его тело так и не нашли: малоизвестные факты об Олеге Ольжиче

В Украине невероятное количество литературных деятелей, которые внесли большой вклад в развитие нашего государства, однако часто они остаются в тени.

Среди них и оказался Олег Ольжич, настоящее имя которого Олег Кандыба. 24 Канал собрал малоизвестные факты о нем.

Смотрите также Интриги, заговоры и раскол: какие скандалы вспыхивали во время конклава в Ватикане

Археолог мирового уровня

В 20-х-30-х годах ХХ века Ольжич был известным археологом в Европе. Он защитил докторскую диссертацию в Карловом университете в Праге в возрасте 24 лет, исследуя ранние славянские культуры. В Чехии его признавали как перспективного ученого.

Возглавлял культурную референтуру ОУН (бандеровцев)

С 1941 года Ольжич стал одним из главных идеологов Организации Украинских Националистов и отвечал за культурную политику – создание сети культурных учреждений в оккупированных городах Украины.

Погиб в нацистском концлагере Заксенхаузен

Он был арестован гестапо в 1944 году из-за подпольной деятельности и страшно замучен. По свидетельствам, его убили в камере пыток, а не казнили официально – о его смерти долго не сообщали.

Имел конфликты внутри ОУН

Некоторые деятели ОУН считали Ольжича "слишком чистым" для политической работы. Он ставил моральные принципы выше политической целесообразности – и это вызвало внутреннее напряжение.

Его тело никогда не было найдено

После смерти в июне 1944 года тело Ольжича не было официально идентифицировано. Нет ни могилы, ни точного места захоронения – это остается одной из тайн его биографии.

Василий Симоненко известен украинцам из-за своей трагической судьбы и глубокие стихи, отражающие моральный срез его времени. Симоненко, поэт и журналист из Черкасс, прожил короткую, но насыщенную жизнь