Женился в Бердичеве и врал, что артистократ: 5 малоизвестных фактов об Оноре де Бальзаке

Оноре де Бальзак – выдающийся французский писатель, который за свою жизнь написал более 80 романов и оставил большой отпечаток на мировой литературе. Однако и жизнь литератора была тоже насыщенной и интересной.

Писатель за свою жизнь дважды бывал в Украине и даже женился здесь. Эти и другие малоизвестные факты собрал для вас 24 Канал.

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Был в Украине и женился в Бердичеве

Если вы бывали в Бердичеве, то знаете историю любви Оноре де Бальзака и польской графини Эвелины Ганской. Они долгое время переписывались, встречались в Швейцарии и Санкт-Петербурге и писатель влюбился в нее, но Эвелина была замужем.

После смерти графа Ганского история любви Эвелины и Оноре продолжилась. Хотя поженились они только через 9 лет, потому что по законам Российской империи разрешение на брак графини с иностранцем должен был дать сам император.



Эвелина Ганская

В 1848 году писатель приехал в Украину – был во Львове, Киеве, и, конечно, Бердичеве, где обвенчался с Эвелиной в 1850 году.

Однако, к сожалению, Оноре де Бальзак умер через 5 месяцев после свадьбы.

Не мог жить без кофе

Оноре де Бальзак обожал кофе и жить без него не мог, однако часто писатель просто злоупотреблял им, что и стало причиной его преждевременной смерти.

Иногда писатель мог выпивать 20 или 50 чашек местного кофе в течение дня.

Не был аристократом

Оноре родился в крестьянской семье и понимал мироустройство своего времени – без благородного происхождения достичь успеха сложно.

Поэтому уже во взрослом возрасте писатель добавил к своей фамилии частицу "де", которая указывала на якобы артистократическое происхождение. Сам писатель говорил, что происходил из древнего рода.



Оноре де Бальзак / Портрет

Имел интересную фобию

Оноре де Бальзак имел проблемы со здоровьем – у него был лишний вес, а чрезмерная любовь к крепкому кофе плохо влияла на сердце.

Однако еще одной проблемой писателя были зубы, потому что он очень сильно боялся стоматологов.

Скрывал себя под псевдонимами

Оноре де Бальзак пытался заниматься собственным бизнесом, однако вместо этого влип в долги. Поэтому несколько лет ему приходилось писать под псевдонимами, чтобы скрыть свое имя от кредиторов.

И по себе писатель оставил немало долгов, которые после его смерти платила Эвелина Ганская, которая замуж больше не выходила, но была в открытых отношениях с художником Жаном Жегу и пережила Оноре на 32 года.