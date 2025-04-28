Ошибка еще до собеседования: рекретурка сказала, что отталкивает в резюме

Трудоустройство может быть довольно стрессовым процессом. Часто кандидаты делают критическую ошибку еще на этапе резюме.

Джолен Андерсон, которая имеет за плечами десятилетия опыта в сфере рекрутинга, в частности 13 лет работы в юридической и кадровой службе компании Visa, поделилась своим видением наиболее распространенных ошибок в резюме, что отпугивают потенциальных работодателей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Смотрите также Ученый, лирик и бунтарь: что мы знаем о брате Леси Украинки

Что именно делают кандидаты

Главная проблема, на которую обращает внимание Андерсон, – нечеткая формулировка профессиональных обязанностей. По ее словам, резюме должно сразу давать понимание, чем именно занимался человек на предыдущем месте работы, за что отвечал и какую реальную пользу принес компании.

Андерсон советует не ограничиваться стандартными фразами, а подкреплять свои достижения конкретными цифрами и результатами. Это помогает рекрутеру быстрее оценить вашу эффективность и повышает шансы, что на ваше резюме обратят внимание.

Я точно остановлюсь и уделю больше времени тому резюме, где работа описана через достижения, а не просто перечисленные обязанности,

– отмечает она.

Бывшая рекрутер Amazon Линдси Мастейн поддерживает это мнение. По ее словам, если кандидат не приводит конкретных примеров своей пользы для компании, он производит впечатление человека, который просто "занимает место".

Один из действенных способов продемонстрировать свои результаты – разбить большие проекты на отдельные задачи и объяснить свой вклад в их реализацию. Например, если вы работали над процессами слияния и поглощения компаний, важно указать, занимались ли вы аналитикой данных, объединением команд или оценкой продуктивности сотрудников.

Рекрутерам также важно видеть конкретику: скажем, если вы специалист по подбору персонала, стоит упомянуть, что за определенный квартал вы провели собеседования с 330 кандидатами – такая деталь добавляет веса вашему опыту.

Еще один тревожный сигнал для рекрутера – частые смены места работы без объяснения причин. "Работодатели хотят видеть определенное постоянство и продолжительность сотрудничества. Это создает впечатление надежности и преданности компании", - заключает Андерсон.

Таким образом, хорошо продуманное резюме, где четко видно ваш вклад и результаты, может стать решающим аргументом на пути к желанной должности.