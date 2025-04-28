Джолен Андерсон, яка має за плечима десятиліття досвіду у сфері рекрутингу, зокрема 13 років роботи в юридичній та кадровій службі компанії Visa, поділилася своїм баченням найбільш поширених помилок у резюме, що відлякують потенційних роботодавців. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNBC.

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Що саме роблять кандидати

Головна проблема, на яку звертає увагу Андерсон, – нечітке формулювання професійних обов'язків. За її словами, резюме повинно одразу давати розуміння, чим саме займалася людина на попередньому місці роботи, за що відповідала і яку реальну користь принесла компанії.

Андерсон радить не обмежуватися стандартними фразами, а підкріплювати свої досягнення конкретними цифрами та результатами. Це допомагає рекрутеру швидше оцінити вашу ефективність і підвищує шанси, що на ваше резюме звернуть увагу.

Я точно зупинюся і приділю більше часу тому резюме, де робота описана через досягнення, а не просто перераховані обов'язки,

– зазначає вона.

Колишня рекрутерка Amazon Ліндсі Мастейн підтримує цю думку. За її словами, якщо кандидат не наводить конкретних прикладів своєї користі для компанії, він справляє враження людини, яка просто "займає місце".

Один із дієвих способів продемонструвати свої результати – розбити великі проєкти на окремі завдання та пояснити свій внесок у їх реалізацію. Наприклад, якщо ви працювали над процесами злиття та поглинання компаній, важливо вказати, чи займалися ви аналітикою даних, об'єднанням команд або оцінкою продуктивності співробітників.

Рекрутерам також важливо бачити конкретику: скажімо, якщо ви спеціаліст із підбору персоналу, варто згадати, що за певний квартал ви провели співбесіди з 330 кандидатами – така деталь додає ваги вашому досвіду.

Ще один тривожний сигнал для рекрутера – часті зміни місця роботи без пояснення причин. "Роботодавці хочуть бачити певну сталість і довготривалість співпраці. Це створює враження надійності та відданості компанії", — підсумовує Андерсон.

Таким чином, добре продумане резюме, де чітко видно ваш внесок і результати, може стати вирішальним аргументом на шляху до омріяної посади.