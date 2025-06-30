Чем остров Змеиный был известен в античные времена и как связан с Ахиллом

30 июня 2022 года Силы обороны Украины заставили российских захватчиков покинуть остров Змеиный в Черном море, который в первый день полномасштабной войны оказался под оккупацией. Остров был стратегически важным для захватчиков и его возвращение имело большое значение.

Остров Змеиный известен с античных времен. Чем именно – рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Чем был известен Змеиный

Историк Ольга Скороход отмечает, что самая простая версия происхождения названия острова связана с тем, что из Дунайского лимана течением на берег острова прибивало змей. Однако есть и другие версии.

В античные времена на острове был храм Ахилла – того самого легендарного героя Троянской войны с уязвимой пятой. Считалось, что он похоронен именно там. А культ Ахилла связан со змеями. Однако есть и скифская версия.

Неуязвимость ему обеспечила его мать, нимфа или богиня Фетида, у которой была способность превращаться в змею. Поэтому считается, что Ахилл имеет змеиное происхождение, и изображение змей было непосредственно с ним связано. Это во-первых. Во-вторых, очень много именно местных северо-причерноморских мифов об Ахилле, которые не связаны с мифами эллинскими. Есть версия, что вот этот "наш Ахилл" – это не тот древнегреческий герой, а какой-то местный царь или обладатель скифский, который имел якобы отношения с богиней змееподобной,

– объясняет Скороход.

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Хотя легенды описывают, что после гибели сына Фетида попросила у бога Посейдона клочок суши посреди моря, где бы Ахиллес смог найти вечный покой. В античные времена этот остров греки называли Левке, то есть Белый. Сейчас Белым называется село на острове, которое административно является частью Одесской области.

Уже во времена Византийской империи остров получил название Федониси, то есть Змеиный. Когда остров захватила Российская империя, там из руин храма возвели маяк по британскому проекту. Когда же территорию контролировала Румыния, то там была тюрьма.

До полномасштабного вторжения там была пограничная застава и именно пограничники дали отпор россиянам на острове, потому что там и прозвучала легендарная фраза, которая отправила российский крейсер "Москва" во всем известном направлении.