Очищала город: как в Херсоне в день освобождения появился грузовик АТБ и кто был за рулем

11 ноября 2022 года Силы обороны освободили город Херсон. И уже через несколько часов по сети разлетелось видео, где видно, как по городу разъезжает грузовик сети супермаркетов АТБ.

За рулем грузовика был работник АТБ в Херсоне, который за 17 лет до этого переехал в Украину из Израиля – Эяль Исраэли. Об этом говорится в материале-реконструкции 24 Канала к годовщине освобождения города.

Откуда появился грузовик в Херсоне?

Грузовик, который разъезжал по Херсону, был все это время в городе, а не заехал извне. Когда россияне оккупировали Херсон в феврале 2022 года, они также украли грузовики супермаркета. Поэтому как только утром 11 ноября оказалось, что враг убегает на левый берег Днепра, то Эяль решил вернуть украденный грузовик.

Поэтому в промежутке между выходом россиян и заходом Сил обороны Эяль ездил на грузовике с украинскими флагами и помогал очищать город от "русского мира" – вместе с единомышленниками срывал российские агитки с улиц.

Все, кто видел грузовик – радовался и был уверен, что это точно конец оккупации, хотя подразделения Сил обороны только заходили на окраины города. Поэтому через некоторое время местные с сине-желтыми флагами уже в центре города ждали наших защитников.

Кадры изнутри того самого грузовика: видео предоставлено 24 Каналу

А уже вечером того дня грузовик стал настоящей сенсацией, когда появился в центре Херсона, где военные и гражданские праздновали освобождение города.

Празднование на площади Свободы: видео, предоставлено 24 Каналу

Что надо знать об освобождении Херсона?