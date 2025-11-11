Очищувала місто: як у Херсоні в день звільнення з'явилася вантажівка АТБ і хто був за кермом

11 листопада 2022 року Сили оборони звільнили місто Херсон. І вже за кілька годин мережею розлетілося відео, де видно, як містом роз'їжджає вантажівка мережі супермаркетів АТБ.

За кермом вантажівки був працівник АТБ у Херсоні, який за 17 років до цього переїхав до України з Ізраїлю – Еяль Ісраелі. Про цей йдеться у матеріалі-реконструкції 24 Каналу до роковин звільнення міста.

Звідки з'явилася вантажівка у Херсоні?

Вантажівка, яка роз'їжджала по Херсону, була весь цей час у місті, а не заїхала ззовні. Коли росіяни окупували Херсон у лютому 2022 року, вони також вкрали вантажівки супермаркету. Тому як тільки зранку 11 листопада виявилося, що ворог втікає на лівий берег Дніпра, то Еяль вирішив повернути вкрадену вантажівку.

Тому в проміжку між виходом росіян і заходом Сил оборони Еяль їздив вантажівкою з українськими прапорами і допомагав очищувати місто від "руского міра" – разом з однодумцями зривав російські агітки з вулиць.

Усі, хто бачив вантажівку – радів і був певен, що це точно кінець окупації, хоча підрозділи Сил оборони тільки заходили на околиці міста. Тому за деякий час місцеві з синьо-жовтими прапорами уже в центрі міста чекали на наших захисників.

Кадри зсередини тієї самої вантажівки: відео надане 24 Каналу

А вже ввечері того дня вантажівка стала справжньої сенсацією, коли з'явилася у центрі Херсона, де військові та цивільні святкували звільнення міста.

Святкування на площі Свободи: відео, надане 24 Каналу

Що треба знати про звільнення Херсона?